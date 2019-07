INS: S-au născut mai mulţi copii în luna mai, comparativ cu aprilie

Dragos Stoica/Intact Images Paturi din sectia nou-nascuti din Maternitatea Giulesti din Bucuresti, vineri, 3 septembrie 2010. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Dragos Stoica Paturi din sectia nou-nascuti din Maternitatea Giulesti din Bucuresti, vineri, 3 septembrie 2010. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Dragos Stoica

Numărul copiilor născuţi în luna mai a fost de 15.992, cu 3.201 mai mulţi comparativ cu aprilie, în timp ce numărul deceselor a fost de 21.503, cu 152 mai multe decât în luna precedentă, conform datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică.

Astfel, sporul natural a fost negativ în luna mai 2019, decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii de 5.511 persoane.

Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub 1 an, înregistrate în luna mai 2019, a fost de 89, în scădere cu 15 faţă de aprilie.

Pe de altă parte, în luna mai 2019, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 12.789 căsătorii, cu 7.530 mai multe decât în aprilie. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 a fost de 2.714, cu 501 mai multe faţă de luna anterioară.

Comparativ cu aceeaşi lună din 2018, numărul născuţilor-vii a fost mai mic cu 296, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 820 mai mare. Sporul natural a fost negativ atât în luna mai 2019 (-5.511 persoane), cât şi în luna mai 2018 (-4.395 persoane).

Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 35 mai mic faţă de cel din perioada similară a anului trecut.

Numărul căsătoriilor a fost cu 107 mai mare decât cel înregistrat în aceeaşi lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform Legii nr. 202/2010 s-au pronunţat cu 177 divorţuri mai puţine.

AGERPRES