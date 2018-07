Intact Media Group semneaza cu Ringier Sportal tranzactia legata de brandul Gazeta Sporturilor (si gsp.ro)

Intact Media Group si Ringier Sportal (joint venture intre Ringier Romania si Sport Media Group din Bulgaria) au ajuns la un acord in tranzactia legata de brandul Gazeta Sporturilor (gsp).

Tranzactia include editiile print (cu o medie de vanzari de 20.000 exemplare zilnic) si online (cu 3.5 milioane unici lunar) si asigura transferul echipei.

"Ma bucur ca am reusit sa castigam loialitatea unei audiente de sport semnificative si sa cream un brand foarte puternic – Gazeta Sporturilor. In acest moment, intrucat strategia noastra este sa ne concentram pe business-ul nostru principal de televiziune, radio si digital, am considerat ca Ringier este cel mai bun loc pentru a pastra calitatea gsp, a ii asigura dezvoltarea si a integra echipa. Sunt multumita ca am ajuns la un acord benefic pentru toate partile implicate si le doresc tuturor mult succes.", a explicat Camelia Voiculescu, Presedinte Intact Media Group.

“Ne vom asigura ca GSP.ro isi va consolida pozitia de leader pe piata portalurilor de sport din Romania”, spune Robin Lingg, Membru al Boardului Executiv al Ringier AG.”Vom extrage toate sinergiile rezultate din punerea laolalta a operatiunilor de media ale Ringier, a expertizei digitale a Sportal Media Group si a continutului de inalta calitate al Gazetei, pentru a atinge impresionante noi standarde”.

Tranzactia va fi finalizata dupa aprobarea din partea Consiliului Concurentei.