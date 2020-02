Întorși de la Carnavalul din Venția, 11 profesori din Olt, izolați la domiciliu

11 profesori din Corabia, județul Olt, care au revenit în țară luni, după ce au fost la Carnavalul de la Veneția, au fost izolați la domiciu. Aceștia vor fi monitorizați timp de 14 zile și vor primi concediu medical.

Florica Grecu, una dintre profesoarele care a fost la Veneţia, a declarat pentru MEDIAFAX că a aflat din presă ce măsuri se impun în astfel de cazuri, aşa că marţi a decis, împreună cu colegii ei, să nu meargă la cursuri.

Toate cele 11 cadre didactice au anunţat directorii şcolilor la care lucrează, medicii de familie şi conducerea Inspectoratului Şcolar Olt că rămân acasă, conform procedurilor.

„Fac parte dintr-un grup de 11 cadre didactice care am mers, separate de şcoală, într-o vizită culturală la Carnavalul de la Veneţia. Noi nu ne-am dus la şcoală pentru că ne-a impus cineva această izolare, ci pentru că am văzut în presă şi din spirit civic nu ne-am dus la şcoală pentru că am zis să nu speriem părinţii, elevii, colegii. Noi am anunţat directorii noştri, medicii de familie şi la Inspectoratul Şcolar. Aşteptăm măsurile scrise să vedem ce se întâmplă. Aşteptăm soluţiile scrise din partea DSP-ului să vedem care este forma legală prin care putem să ne justificăm această lipsă de la şcoală. Nu ne-a impus nimeni nimic. În aeroport nu a fost niciun filtru, nu ne-a luat nimeni nicio declaraţie. Era acolo doar o hârtie unde scria < în caul în care aveţi simptome>. Noi nu avem simptome. Pe Aeroportul Otopeni ne-am întors, ieri după amiază”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Florica Grecu.

Potrivit reprezentanílor DSP Olt, cei 11 profesori se numără printre cele 15 persoane izolate la domiciliu în judeţul Olt. Acestea vor fi monitorizate 14 zile şi vor primi concediu medical pentru perioada cât stau acasă.

„Toate persoanele care vin din zonele afectate din China, Italia, sunt izolate la domiciliu. Aici sunt monitorizate zilnic de către medicii de familie, iar dacă nu au medic de familie sunt monitorizate zilnic de către specialiştii DSP Olt. Noi primim informaţii pentru că la intrarea în ţară completează nişte formulare. În cazul în care prezintă simptome, persoanele sunt carantinate. Printre cele 15 persoane monitorizate acum în judeţul Olt se numără şi cele 11 cadre didactice”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Gabriela Gogiu, purtătorul de cuvânt al DSP Olt.

MEDIAFAX