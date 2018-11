Ioan Deneş: Lipsa forţei calificate de muncă începe să se facă simţită şi în sectorul silvic

Trăim o perioadă grea, în care lipsa forţei calificate de muncă începe să se facă simţită şi în sectorul silvic, a afirmat ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, la şedinţa Consiliului de Conducere a Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură "Silva", organizată vineri sediul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.



"Într-adevăr, trăim o perioadă grea, în care lipsa forţei calificate de muncă începe să se facă simţită şi în sectorul silvic. La toate nivelurile a început să se resimtă lipsa personalului. În acest sens, trebuie să avem o politică clară, orientată spre menţinerea tinerilor şi angajaţilor valoroşi în sistemul silvic. După cum ştiţi, în cadrul regiilor şi al instituţiilor de stat, asigurarea unui nivel de venit motivant este o mare provocare şi o problemă dificilă. Din discuţiile avute cu directorul RNP, am aflat că în trecut orice silvicultor îşi dorea să lucreze în centrala RNP, iar atingerea acestui deziderat era o consecinţă a recunoaşterii meritelor şi calităţilor profesionale. În schimb, astăzi, este din ce în ce mai greu să convingi silvicultorii să vină în Bucureşti ca să lucreze în centrala RNP, pentru că nu-i poţi motiva salarial. Este o realitate tristă pe care va trebui să o gestionăm împreună, cu responsabilitate", a spus ministrul, potrivit unui comunicat al ministerului de resort.



Deneş a atras atenţia că trebuie găsite soluţii pentru a consolida siguranţa celor care se ocupă de paza pădurilor pentru a evita evenimente neplăcute în care pădurarii au fost atacaţi de persoane certate cu legea.



"Chiar în aceste zile, am văzut că meseria de pădurar nu este una uşoară, iar cazurile în care personalul însărcinat cu paza fondului forestier este atacat sunt tot mai dese. Nici accidentele de muncă nu sunt o raritate, munca în pădure fiind una foarte grea. De aceea, va trebui să găsim, tot împreună, soluţii prin care să întărim siguranţa celor care îşi pun zilnic viaţa în pericol pentru a proteja pădurea. În toată această perioadă, Ministerul Apelor şi Pădurilor, prin actele normative pe care le-a promovat sau pe care le are în lucru, a urmărit întărirea actului de administrare a pădurilor şi gestionarea durabilă a resursei forestiere", a precizat Ioan Deneş.



Ministrul Apelor şi Pădurilor a declarat joi, la Iaşi, că personalul silvic ar trebui să aibă un statut asemănător cu cel al poliţiştilor.



"La Ministerul Apelor şi Pădurilor s-a creat un grup de lucru pentru a lucra la statutul personalului silvic, statut în care eu cred că oamenii care au grijă de păduri, în special pădurarii, trebuie să aibă aceeaşi protecţie pe care o au, de exemplu, poliţiştii. Îşi pun viaţa în pericol punând în aplicare prevederile legii", a spus ministrul.



Oficialul s-a aflat în cursul după amiezii de joi la Iaşi, alături de Gheorghe Mihăilescu, preşedintele Romsilva, şi Silviu Geană, liderul federaţiei sindicale din silvicultură, pentru a-l vizita pe Radu Artenie, pădurarul din Vaslui care, la sfârşitul săptămânii trecute, a fost bătut de un grup de 20 de persoane după ce le-au fost confiscate lemnele tăiate ilegal.



Deneş a subliniat că pădurarul va fi ajutat nu doar moral, ci şi financiar de către colegii săi de sindicat şi de Romsilva. AGERPRES