Iohannis: Am transmis aliaţilor că România va creşte anul viitor numărul de personal în Afganistan la peste 950

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi că le-a transmis aliaţilor NATO că România va creşte, anul viitor, numărul de personal în Afganistan la peste 950 de militari, jandarmi şi personal civil.



"Noi ne-am angajat prima dată în CSAT şi astăzi am transmis aliaţilor că vom creşte numărul de personal în Afganistan de la cât avem acum - 770 şi ceva de oameni, în special militari, - la peste 950 anul viitor, care vor fi şi militari, şi jandarmi, şi personal civil. Este o creştere însemnată pentru România, dar ea se întâmplă în condiţiile în care noi am înţeles demult şi suntem convinşi că NATO nu este doar despre a primi securitate, ci şi despre a da securitate, despre a fi un factor de securitate în regiunea în care ne aflăm", a spus Iohannis, după Summitul Alianţei Nord-Atlantice, desfăşurat la Bruxelles.



El a subliniat că prezenţa României şi a celorlalţi aliaţi în Afganistan are loc în baza articolului 5 din Tratatul Nord-Atlantic.



"Noi am înţeles care este rolul nostru, îl jucăm cu mare seriozitate şi soldaţii noştri sunt foarte-foarte apreciaţi în Afganistan şi pot să spun ca şi preşedinte că sunt mândru de ei", a punctat Klaus Iohannis. http://www.agerpres.ro