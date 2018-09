Iohannis: Avem o ţară extraordinar de frumoasă; din păcate, mulţi consideră că natura e un fel de groapă de gunoi

România este o ţară extraordinar de frumoasă, dar, din păcate, mulţi consideră că natura este un fel de groapă de gunoi, a afirmat preşedintele Klaus Iohannis, marţi, cu ocazia acţiunii de strângere a deşeurilor din Pădurea Cernica în cadrul campaniei "Let's Do It, Romania!".



"Avem o ţară extraordinar de frumoasă. Din păcate, mulţi consideră că natura este un fel de groapă de gunoi. Noi, ceilalţi, care înţelegem că natura trebuie păstrată, îngrijită, venim şi strângem gunoaiele. Este important să înţelegem că natura trebuie păstrată, mediul trebuie păstrat curat. Şi până când înţeleg toţi să nu mai aruncăm tot felul de gunoaie, e bine să dăm astfel de exemple", a declarat şeful statului la Pădurea Cernica.



El a menţionat că a strâns doi saci de gunoi. "Am găsit în foarte puţin timp suficiente gunoaie de strâns şi vreau să fac câteva observaţii legate de acţiunea noastră de astăzi - am participat la invitaţia "Let's do it, Romania!" şi este un fel de început al campaniei care, credem noi, va culmina pe 15 septembrie, când este Ziua Curăţeniei Mondiale. Vreau să-i felicit pe cei de la "Let's do it, Romania!" care au fost împreună cu mine astăzi la această acţiune", a afirmat Iohannis.



Şeful statului a menţionat că aceştia nu sunt la prima acţiune şi că de-a lungul anilor au mobilizat aproape un milion şi jumătate de voluntari.



Iohannis şi-a exprimat speranţa că pe 15 septembrie vor fi foarte mulţi voluntari la acţiunea organizată de "Let's do it, Romania!".



"Vă invit pe toţi să participaţi, este o acţiune pentru România, pentru un mediu curat, pentru o natură curată şi cred că prin astfel de acţiuni dăm şi un exemplu foarte bun pentru generaţiile de copii. Am constatat şi acum mai mulţi ani, când am fost dascăl, că tinerii sunt foarte deschişi pentru astfel de acţiuni. Copiii se entuziasmează foarte repede şi participă foarte bucuroşi la astfel de acţiuni. Haideţi să mişcăm lucrurile împreună şi în final să facem România mai curată!", a spus Iohannis.



El şi-a exprimat convingerea că şi alţi politicieni vor participa la astfel de acţiuni. "În definitiv, nu au culoare politică natura şi curăţenia şi atunci sper să fie cât mai mulţi care participă şi prin participare să dea exemple pentru ceilalţi", a mai afirmat Iohannis.



Întrebat de jurnalişti cum vede faptul că premierul Viorica Dăncilă a refuzat să fie prezentă la discuţia referitoare la rectificarea bugetară, el a spus: "Nici asta nu vreau să discutăm astăzi, dar cred că în general curăţenia este necesară mai în profunzime".



Ionuţ Iordăchescu, coordonator proiect "Let't do it, Romania!", a precizat că de trei luni a început campania, care constă într-o acţiune de curăţenie pe 15 septembrie.



"Toate aceste trei luni am căutat deşeuri în România ca să ştim unde mergem să curăţăm pe 15 septembrie (...) Sâmbătă ne aşteptăm să iasă un număr foarte mare de oameni să cureţe deşeurile identificate de noi şi nu numai şi în plus este o campanie care se întâmplă şi în alte 150 de ţări", a declarat Iordăchescu.



El a precizat că sâmbătă oamenii se vor strânge la punctele de întâlnire din toată ţara, ce se regăsesc pe www.letsdoitromania.ro, de unde vor pleca la acţiunile de ridicare a deşeurilor din natură.



Anca Baniţă, communication manager "Lets do it, Romania!", a precizat că în Pădurea Cernica a fost un eveniment-pilot de curăţenie, care dă semnalul pentru acţiunea din 15 septembrie, când vor fi ridicate deşeuri din peste 2.000 de zone din ţară. AGERPRES