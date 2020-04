Iohannis, despre pensii: Mi s-ar părea nedrept ca pensionarii să achite întreaga notă de plată

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că Guvernul trebuie să ia o decizie în privința majorării cu 40% a punctului de pensie, însă el crede că e „nedrept” ca pensionarii să achite nota de plată a epidemiei. Despre salarii, președintele are informații că se vor plăti fără probleme.

Întrebat dacă va putea fi majorat punctul de pensie cu 40% din septembrie, deși sunt semnale ale agențiilor de rating și ale BNR că acest lucru nu se va putea întâmpla din cauza deficitului bugetar, președintele Klaus Iohannis a spus că Guvernul trebuie să decidă, însă el consideră că ar fi „nedrept” ca pensionarii să achite toată nota de plată a epidemiei.

„Este o chestiune care trebuie analizată cu mare atenție de experți, de guvernanți și la momentul în care avem suficiente date, probabil la jumătatea anului pentru rectificarea bugetară de atunci, Guvernul va trebui să ia o decizie, fiindcă după jumătatea anului lucrurile trebuie să fie foarte bine clarificate. Vreau să vă spun o chestiune care mă privește pe mine. Mi s-ar părea nedrept ca pensionarii să plătească întreaga notă de plată a epidemiei. Eu voi avea rugămintea către guvernanți, atunci când se va face analiza, să fie o analiză făcută care ține cont și de faptul că și pensionarii sunt nu doar categorie vulnerabilă, sunt și categorie de foarte multe ori dezavantajată în România. Dacă se va putea sau nu se va putea, sau cât se va putea, asta este o întrebare la care o să răspundă la momentul oportun Guvernul”, a spus Iohannis.

Întrebat, în continuare, dacă vor fi bani pentru plata salariilor, președintele a spus că și el a avut această întrebare, pe care a adresat-o Guvernului, iar ministrul de Finanțe, Florin Cîțu i-a spus că nu vor exista probleme din acest punct de vedere.

„Eu pot să vă spun că la rândul meu am pus această întrebare ministrului de Finanțe și mi-a garantat că nu vor exista astfel de probleme și că este complicat, este greu de acoperit deficitul bugetar, dar Ministerul are soluții, le pune în practică și oamenii își vor primi banii. Acesta este răspunsul pe care l-am primit eu când am întrebat”, a răspuns Klaus Iohannis.

