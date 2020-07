Iohannis, după summitul UE: Am obținut pentru România o sumă impresionantă, 79,9 miliarde de euro

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la finalul summitului UE de la Bruxelles, că România a obținut o sumă impresionantă, 79,9 miliarde de euro, bani care vor fi folosiți pentru a reface infrastructura din țară.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, că acordul la care au ajuns liderii UE este foarte important pentru România.

„Tocmai s-a încheiat Consiliul European și am ajuns la un acord. Am ajuns la un acord foarte important pentru Europa, un acord extrem de important pentru România. Iată că, după discuții foarte complicate, după negocieri foarte complicate, după patru zile și patru nopți de negociere, am obținut pentru România o sumă impresionantă – 79,9 miliarde de euro – pentru proiectele europene, negocieri care ne permit acum să trecem la etapa următoare. Vom folosi această sumă de 80 de miliarde pentru a reface infrastructura în România, pentru a construi spitale, școli, pentru a moderniza marile sisteme publice”, a declarat Klaus Iohannis.

Acesta a precizat că banii vor fi folosiți și pentru relansarea economică.

„Vom folosi pentru a pune în practică, pe de-o parte, planul pentru bugetul multianual 2021-2027, un plan la care lucrăm împreună cu Guvernul deja din ianuarie și în cel mai scurt timp va fi finalizat, pentru a fi pregătiți să începem implementarea, iar, pe de altă parte, lucrăm de-o vreme bună deja la planul național de relansare, care va fi prezentat Comisiei Europene, pentru a primi fondurile pentru relansarea economică”, a mai spus șeful statului.

Liderii ţărilor Uniunii Europene şi ai instituţiilor comunitare au ajuns, marţi, în a cincea zi a summitului de la Bruxelles, la un acord asupra bugetului destinat perioadei 2021-2027 şi asupra Fondului UE de relansare economică post-pandemie.

(sursa: Mediafax)