Iohannis: Evaluarea Națională va avea o a doua sesiune, numai pentru copiii bolnavi

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, după ședința cu miniștri și premierul Ludovic Orban, că elevii bolnavi sau carantinați pot susține o a doua sesiune de bacalaureat sau evaluare națională.

”Examenele nationale vor avea loc fizic asa cum au fost anuntate si planificate de cateva săptămâni. Evaluarea nationala incepand din 15 iunie dupa care examenul de Bacalaureat. Însă a apărut o problemă pe care am dorit să o rezolvăm. Este posibil sa fie copii care sunt bolnavi care vin la examen. La Evaluarea Nationala, pentru copii care sunt bolnavi, care sunt gasiti cu febra la intrarea in scoala pentru motive medicale și de carantină se organizeaza o a doua sesiune din 29 iunie. În privinta Bacalaureatului cu siguranță si aici pot fi copii cu probleme și se va organiza ca si in alti ani a doua sesiune de Bacalaureat în august”, a declarat Klaus Iohannis.

El a avut joi o ședință cu premierul Ludovic Orban și mai mulți miniștri, inclusiv cel al Educației, la Palatul Cotroceni.

Mediafax