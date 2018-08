Iohannis: Guvernul are obligaţia să se asigure că mandatul la Consiliul UE va reprezenta un exerciţiu prin care România va câştiga

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că îşi doreşte ca România să poată exercita o preşedinţie eficientă a Consiliului Uniunii Europene, punctând că Guvernul are obligaţia să se asigure că acest mandat va reprezenta un exerciţiu prin care ţara noastră va câştiga în relaţiile sale cu instituţiile europene, cu statele membre UE şi cu partenerii externi.



"Perioada rămasă până la sfârşitul acestui an este crucială pentru a construi un mandat consistent, realist, credibil al viitoarei preşedinţii. Nu este o sarcină facilă. Va trebui să dăm dovadă de o temeinică cunoaştere a dosarelor, dar şi a procedurilor, dar mai presus de toate va trebui să demonstrăm că angajamentul nostru pro-european este mai presus de toate îndoielile. Îmi doresc ca România să poată asigura o preşedinţie eficientă a Consiliului UE. Guvernul are obligaţia să se asigure că exercitarea preşedinţiei va reprezenta un exerciţiu prin care România va câştiga în relaţiile sale cu instituţiile europene, cu statele membre ale Uniunii şi cu partenerii externi", a afirmat Iohannis, la întâlnirea cu şefii de misiuni şi consulii generali ai ţării noastre, care participă la Reuniunea anuală a diplomaţiei române. AGERPRES