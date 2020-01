Iohannis, despre dublarea alocațiilor pentru copii: ​La acest moment nu am de gând să refuz promulgarea acestei legi

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că nu are de gând, la acest moment, să refuze promulgarea legii privind dublarea alocaţiilor pentru copii.



"Proiectul de lege a ajuns la mine şi are termen de promulgare 18 ianuarie. La acest moment, nu am de gând să refuz promulgarea", a spus şeful statului.



El a arătat că Guvernul trebuie să vină cu soluţii în cazul dublării alocaţiilor copiilor.

www.agerpres.ro