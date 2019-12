Iohannis, la învestirea Şefului Statului Major al Apărării: Procentul de 2% trebuie să asigure o mai bună instruire

Preşedintele Klaus Iohannis, prezent duminică la ceremonie de învestire a general-locotenentului Daniel Petrescu în funcţia de şef al Statului Major al Apărării, a arătat că acesta trebuie să acţioneze cu multă hotărâre, astfel încât să fie angajate resursele financiare la termenele şi în parametrii planificaţi.



"Subliniez faptul că trebuie să acţionaţi cu multă hotărâre, astfel încât să fie angajate resursele financiare la termenele şi în parametrii planificaţi. Procentul de 2% din PIB alocat Apărării trebuie să asigure, de asemenea, o mai bună instruire pentru toate structurile Armatei, precum şi condiţiile necesare derulării unor exerciţii complexe, în concordanţă cu realitatea mediului strategic de securitate. Totodată, este necesar să acordaţi atenţie condiţiilor de muncă şi de trai ale militarilor, cei care-şi dedică viaţa slujirii României sub faldurile tricolorului nostru", a arătat Iohannis, în cadrul discursului rostit cu ocazia ceremoniei militare desfăşurate la Ministerul Apărării.



El a apreciat că Ziua Naţională, "un moment cu o semnificaţie profundă pentru Armata României", reprezintă "cel mai potrivit prilej" pentru învestirea lui Daniel Petrescu în funcţia de Şef al Statului Major al Apărării. Totodată, s-a declarat convins că acesta va acţiona pentru aprofundarea procesului de modernizare, dezvoltare şi consolidare a Armatei.



"Preluaţi, astăzi, mandatul de Şef al Statului Major al Apărării, instituţie care exercită rolul de conducere a Armatei României, şi vă revine responsabilitatea de a continua să asiguraţi starea de pregătire a Armatei pentru îndeplinirea tuturor misiunilor sale de apărare a ţării. Viziunea strategică prospectivă este esenţială pentru a avea o structură de forţe capabilă să îndeplinească întreaga gamă de misiuni prevăzute de Strategia Naţională de Apărare a Ţării şi de Strategia Militară a României şi în concordanţă cu angajamentele asumate de România în cadrul NATO", a spus preşedintele.



Iohannis l-a felicitat pe ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, pentru modul în care a asigurat conducerea Statului Major al Apărării şi pentru realizările "importante" obţinute în cursul mandatului său.



"Am reuşit, în baza acordului politic pe care l-am încheiat în anul 2015, imediat după începerea primului meu mandat de preşedinte al României, să asigurăm 2% din PIB pentru finanţarea Apărării, începând cu anul 2017, pe o perioadă de zece ani. A fost o decizie majoră, care a conferit ţării noastre predictibilitate şi credibilitate în plan internaţional, asigurând, totodată, transparenţa procesului decizional strategic. Astăzi, ţara noastră este atât beneficiar, cât şi furnizor de securitate, cu o viziune cuprinzătoare despre modul în care trebuie gestionată securitatea internaţională. Am înregistrat progrese notabile în context aliat. Datorită eforturilor noastre, Regiunea Mării Negre are o mai bună vizibilitate şi o importanţă strategică pentru NATO", a spus preşedintele Iohannis.



Şeful statului a adăugat că mediul internaţional este caracterizat, în prezent, de o evoluţie "accelerată a provocărilor la adresa securităţii", mai ales în zona sud-estului Europei. În acest sens, el a mai subliniat că securitatea şi apărarea ţării constituie cu atât mai mult o prioritate strategică şi se fundamentează pe cei trei piloni: consolidarea profilului României în NATO şi în Uniunea Europeană, precum şi aprofundarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii. AGERPRES