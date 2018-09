Iohannis, la ONU: Contăm pe sprijinul dvs pentru candidatura României la mandatul de membru nepermanent în Consiliul de Securitate

Preşedintele Klaus Iohannis şi-a exprimat speranţa, miercuri, că evoluţia României în cadrul ONU îi va convinge pe liderii mondiali să sprijine candidatura ţării noastre pentru un mandat de membru nepermanent în Consiliul de Securitate pentru perioada 2020-2021.



"România candidează pentru un mandat de membru nepermanent în Consiliul de Securitate pentru perioada 2020-2021. Prin această candidatură, ne asumăm partea noastră de responsabilitate în efortul de a spori eficacitatea Consiliului. Sperăm că întreaga noastră evoluţie de până acum în cadrul ONU vă va convinge încă o dată că România este determinată să sprijine ONU în activităţile sale de promovare a păcii şi dezvoltării pentru toţi membrii săi. Pacea, dezvoltarea şi justiţia sunt piloni fundamentali ai strategiei noastre multilaterale. Ne respectăm partenerii şi ne bazăm pe dialog. Contăm pe sprijinul dumneavoastră extrem de valoros pentru candidatura noastră. România va fi un partener responsabil în promovarea agendei comune a ONU", a afirmat Iohannis în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite.



Potrivit şefului statului, Consiliul de Securitate ar putea juca un rol mai proeminent în abordarea mai multor aspecte care afectează pacea şi securitatea, precum schimbările climatice.



"Am recunoscut responsabilitatea principală a Consiliului de Securitate cu privire la menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, în conformitate cu Carta ONU. Întrucât multe crize curente sunt multidimensionale, Consiliul de Securitate ar putea juca un rol mai proeminent în abordarea mai multor aspecte care afectează pacea şi securitatea. De exemplu, schimbările climatice au devenit una dintre cele mai grave provocări la nivel global. Consecinţele - fie că este vorba de scăderea rezervelor de apă, insecuritatea alimentară, stramutarea oamenilor sau creşterea nivelului mărilor - ameninţă viaţa oamenilor din întreaga lume. Pe lângă eforturile depuse de alte platforme ONU pentru combaterea riscurilor legate de schimbările climatice, Consiliul de Securitate ar putea crea un cadru de abordare a acestora într-o manieră integrată. Am salutat organizarea unei dezbateri în Consiliul de Securitate în luna iulie pe aspecte privind pacea şi securitatea legate de schimbările climatice şi suntem pregătiţi să lucrăm în continuare pe această temă în cazul în care vom fi aleşi ca membru nepermanent al Consiliului", a arătat Iohannis.



În context, el a precizat că în timpul exercitării Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, România va găzdui, în aprilie 2019, o conferinţă internaţională cu tema "Creşterea rezilienţei la dezastre naturale" ("Building resilience to natural disasters"). AGERPRES