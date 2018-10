Iohannis: O educaţie modernă are nevoie de cadre didactice de elită, bine pregătite, dar şi motivate

Sistemul educaţional trebuie să ofere tinerilor competenţele necesare pe piaţa muncii, inclusiv în ceea ce priveşte adaptarea la provocările unei societăţi digitalizate, le-a transmis vineri preşedintele Klaus Iohannis participanţilor la evenimentul "Contribuţia educaţiei la dezvoltarea României moderne", organizat de Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret".



Mesajul şefului statului la acest eveniment, organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei, a fost prezentat de consilierul de stat Ligia Deca.



Preşedintele a subliniat că o Românie puternică are nevoie de cetăţeni educaţi şi pregătiţi. "Cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei, trebuie să evocăm importanţa învăţământului în dezvoltarea socială şi economică a ţării noastre. O Românie puternică are nevoie de cetăţeni educaţi şi pregătiţi pentru a înfrunta provocările unei lumi aflate într-o continuă schimbare. Sistemul educaţional trebuie să ofere tinerilor competenţele necesare pe piaţa muncii, inclusiv în ceea ce priveşte adaptarea la provocările unei societăţi digitalizate. Trăim într-o perioadă în care Internetul poate transforma zvonurile în ştiri şi poate contrapune realităţii informaţii false. Acest real pericol la adresa democraţiei poate fi combătut doar printr-o bază educaţională solidă, care să stimuleze spiritul critic şi gândirea autonomă", a punctat Iohannis.



El a adăugat că o educaţie modernă are nevoie de cadre didactice de elită, bine pregătite, dar şi motivate. "Îmi doresc ca, pe măsură ce construim o 'Românie educată', aşezată pe valori şi adaptată la realităţile lumii moderne, rolul profesorului în societate să fie recunoscut şi apreciat, în concordanţă cu puterea sa transformatoare", a punctat preşedintele.



Potrivit şefului statului, dascălii au fost unii dintre cei mai importanţi actori în procesul de consolidare a Marii Uniri.



"În anul Centenarului, îi celebrăm pe toţi cei care au contribuit nu doar la realizarea Marii Uniri, ci şi la consolidarea statului naţional unitar prin susţinerea vieţii civice, sociale şi economice. Dascălii au fost, fără îndoială, unii dintre cei mai importanţi actori în procesul de consolidare a Unirii. Rolul educaţiei a fost înţeles de către decidenţii din acea perioadă, mărturie stând demersurile autorităţilor din 1918 - 1919 de a organiza cât mai rapid învăţământul public în limba română în teritoriile unite. Chiar înainte de 1918, dascălii s-au aflat în fruntea acţiunilor de păstrare a identităţii naţionale a românilor din afara graniţelor, desfăşurând procesul educaţional în condiţii adesea dificile. Mulţi dintre marii cărturari români ai ultimelor secole au depus eforturi deosebite pentru fondarea de şcoli, educarea tinerilor români şi dezvoltarea unei dimensiuni naţionale a învăţământului. Toate acestea au ajutat la consolidarea Marii Uniri prin înrădăcinarea unui sentiment naţional românesc, indiferent de realităţile temporare ale frontierelor politice", a evidenţiat preşedintele.



El a felicitat Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" pentru organizarea evenimentului, dar şi pentru implicarea în proiectul naţional "România educată". "Sper ca, pe viitor, implicarea dumneavoastră să ducă la o mai bună înţelegere şi apreciere a rolului dascălilor în construirea României moderne", a mai transmis preşedintele Klaus Iohannis.