Iohannis: Priorităţile fixate la Bucureşti au fost reconfirmate la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări din Slovenia

Preşedintele Klaus Iohannis a salutat joi faptul că la Summitul Iniţiativei celor Trei Mări din Slovenia au fost reconfirmate priorităţile care au fost fixate anul trecut la reuniunea de la Bucureşti, indicând faptul că România, prin Eximbank, participă la fondul de investiţii al Iniţiativei.



"Iniţiativa este o platformă care sprijină dezvoltarea economică a regiunii, sporind convergenţa şi coeziunea europeană şi întărind relaţiile transatlantice. Salut faptul că în reuniunea de astăzi aceste priorităţi fixate la summitul de anul trecut de la Bucureşti au fost reconfirmate. În primul rând este o iniţiativă care încearcă să consolideze competitivitatea economiilor noastre prin maximizarea interconectivităţii regionale. Al doilea obiectiv vizează creşterea convergenţei reale între statele membre ale UE, contribuind astfel la consolidarea unităţii şi coeziunii în cadrul Uniunii pentru a permite continuarea politicii de integrare europeană ca bază pentru consolidarea proiectului european. (...) În al treilea rând, Iniţiativa contribuie la consolidarea legăturilor transatlantice. Prezenţa economică a SUA în regiune este un veritabil catalizator pentru cooperarea în zonă, are valoare strategică, este o componentă esenţială a Parteneriatului transatlantic", a spus preşedintele Iohannis, în conferinţa de presă comună cu omologii săi din Slovenia, Borut Pahor, Croaţia, Kolinda Grabar-Kitarovic, Polonia, Andrzej Duda, şi cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, organizată după Summitul Iniţiativei celor Trei Mări care a avut loc în Slovenia.



El a subliniat că summitul şi forumul de afaceri care au fost organizate anul trecut la Bucureşti au reprezentat "maturizarea politică şi conceptuală" a Iniţiativei celor Trei Mări şi "trecerea ei la dezvoltări pragmatice". Şeful statului a amintit că la acel moment au fost agreate instrumente importante în avansarea Iniţiativei, lista de proiecte prioritare de interconectare în domeniile transport, energie şi digital, reţeaua camerelor de comerţ din regiune şi a fost iniţiată crearea fondului de investiţii al Iniţiativei.



"Astăzi, am constatat cu satisfacţie că aceste instrumente stabilite la Bucureşti funcţionează. Astfel, raportul de etapă privind implementarea proiectelor de pe lista de la Bucureşti consemnează progresele unui număr important dintre acestea. Forumul de afaceri al Iniţiativei continuă să reprezinte o componentă importantă a summiturilor noastre anuale. Prima reuniune a reţelei camerelor de comerţ din regiune a fost organizată cu succes în marja forumului de afaceri de anul acesta, iar fondul de investiţii al Iniţiativei a devenit operaţional. Salut faptul că ţara mea, prin Eximbank, este parte la acest efort şi încurajez şi ceilalţi parteneri interesaţi să se alăture acestui demers", a spus Iohannis.



Preşedintele a subliniat că participarea consistentă din partea Eximbank la Fondul de investiţii arată o implicare puternică a României în proiectele Iniţiativei.



"Raportul de progres arată că lucrurile încep să se mişte şi acesta este rezultatul cel mai important al acestui summit - să constatăm că din faza de discuţii politice, cum a fost la început, am trecut anul trecut, la Bucureşti, în faza de planificare, am întocmit o listă concretă de proiecte şi anul acesta deja am intrat în faza pragmatică a acestei Iniţiative care începe să se contureze în diferite proiecte ce vor fi implementate", a afirmat şeful statului, precizând că proiectele nu sunt unele pe termen scurt şi cu impact foarte local, ci proiecte care se dezvoltă pe termen mai lung şi cu un impact regional.



Klaus Iohannis a salutat interesul Germaniei, al Comisiei Europene, al instituţiilor financiare europene pentru proiectele prioritare ale Iniţiativei celor Trei Mări.



"Rezultatele de astăzi confirmă validitatea obiectivelor asumate cu succes la summitul de la Bucureşti, a căror implementare a fost continuată de prezentul summit. Trebuie să continuăm această manieră pragmatică de acţiune pentru a veni cu soluţii concrete pentru prosperitatea cetăţenilor noştri", a conchis preşedintele Klaus Iohannis. AGERPRES