Iohannis: România e un stat de drept şi democratic;sunt hotărât să rămân implicat pentru a garanta păstrarea acestor valori

"În decembrie 1989, noi, românii, am decis că nu mai suportăm dictatura comunistă şi am înlăturat-o. De atunci construim o democraţie pe care noi, românii, ne-o dorim bazată pe ceea ce se numeşte valori democratice europene, valorile UE. În aceşti aproape 30 de ani, România s-a schimbat, s-a schimbat profund. Suntem o ţară din estul Europei care în continuare crede în democraţia de tip european. România este o ţară cu o economie în creştere, care reprezintă un pol de stabilitate în regiunea geografică în care ne regăsim, este o ţară care aspiră la statutul de lider în domenii precum cele pe care le-am menţionat, România este o ţară apreciată şi responsabilă pentru securitatea pe care o livrează şi în regiune şi în NATO şi în altă parte. Noi, românii, am înţeles demult că nu putem rămâne receptori de ajutor şi de securitate, dar trebuie să ne asumăm un rol mult mai greu în care credem - cel de furnizor de securitate şi asta facem. România este un stat de drept, este un stat democratic. În România există o dezbatere politică şi în România există o democraţie foarte vie. Nu vreau să intru în detalii ale dezbaterii interne din România, dar pot să vă asigur că eu sunt hotărât să rămân implicat pentru a garanta românilor păstrarea valorilor democratice, regulilor şi principiilor unui stat de drept şi continuarea unei lupte foarte dure, grele, dar drepte a luptei împotriva corupţiei", a declarat Klaus Iohannis, în Parlamentul European. AGERPRES