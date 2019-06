Iohannis: Să ne inspirăm din sacrificiile tuturor eroilor noştri şi să găsim puterea de a triumfa asupra oricăror obstacole

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis joi un mesaj de Ziua Eroilor, în care îi îndeamnă pe români să se inspire din sacrificiile eroilor pentru a găsi puterea să triumfe asupra tuturor obstacolelor.



"Ca o tradiţie, în fiecare an sărbătorim 'Ziua Eroilor' odată cu Înălţarea Domnului. Cu acest prilej, comemorăm jertfa celor care au avut viziunea unui viitor mai bun, curajul de a vorbi deschis despre aceasta şi de a-i inspira şi pe alţii, precum şi determinarea de a acţiona pentru împlinirea unui bine mai înalt. Prin actele de eroism, patriotism şi dăruire ale semenilor noştri, pe câmpurile de luptă sau în închisorile comuniste, au fost apărate integritatea şi libertatea ţării şi păstrată demnitatea naţională. (...) Spiritul de sacrificiu de sine şi altruismul reprezintă baza pe care împreună, ca naţiune, putem consolida un viitor mai bun. O societate puternică nu se poate construi prin individualism, ci doar prin unitate. Lecţiile de viaţă pe care le-am primit de la eroii neamului românesc reverberează puternic dinspre trecut şi ne pregătesc pentru provocările noastre actuale şi viitoare. Vă îndemn, dragi români, să ne inspirăm din sacrificiile tuturor eroilor noştri şi să găsim puterea şi voinţa de a triumfa asupra oricăror obstacole", spune şeful statului în mesaj.



El subliniază că educaţia tinerelor generaţii în spiritul valorilor pentru care au luptat eroii noştri este esenţială şi ar trebui să reprezinte o prioritate pentru toţi.



"Libertatea este o moştenire nepreţuită pentru noi, cei care în prezent ne bucurăm de o Românie pe deplin integrată în comunitatea statelor libere şi democratice. Urmând exemplul înaintaşilor noştri, avem obligaţia de a o păstra, prin abnegaţie, dăruire de sine, curaj şi simţ al datoriei, în orice domeniu ne-am desfăşura activitatea. Datoria noastră este de a arăta că am înţeles sensul jertfei lor supreme şi de a menţine vie memoria şi recunoştinţa veşnică faţă de Eroii Neamului", arată preşedintele Iohannis.



Şeful statului exprimă recunoştinţă pentru eroi.



"Suntem profund recunoscători pentru sacrificiul suprem al militarilor români căzuţi în teatrele de operaţii din Afganistan, Irak sau Balcanii de Vest, cât şi în misiunile internaţionale derulate sub egida organizaţiilor internaţionale, la care România este parte, şi le suntem alături celor răniţi în cadrul acestor misiuni. Transmitem un gând bun şi eroilor noştri care îşi desfăşoară, în prezent, activitatea cu modestie, profesionalism şi devotament, în ţară şi în teatrele de operaţii, demonstrând fermitatea angajamentelor României faţă de aliaţii şi partenerii săi externi şi faţă de valorile democraţiei. Toţi aceşti oameni sunt adevăraţi apărători ai păcii, ai principiilor dreptului internaţional şi, în acelaşi timp, asigură un viitor demn pentru România", mai spune Klaus Iohannis. AGERPRES