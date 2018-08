Iohannis: Summitul Iniţiativei celor Trei Mări va fi crucial pentru viitorul acestei platforme informale de cooperare

Premierul britanic Theresa May a făcut apel să nu se exagereze consecinţele unei retrageri a Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord cu Bruxellesul, subliniind că guvernul său ''face pregătirile...

O minoră de 12 ani din judeţul Galaţi a ajuns la spital, după ce a fost accidentată de un tractorist aflat sub influenţa alcoolului şi fără permis, se arată într-un comunicat transmis marţi de Inspectoratul...

In orasul Secin situat in nordul Cehiei, pe malurile Elbei, au fost descoperite alte "pietre flamande" - inscriptii sapate in stanci si datand din secolul al XVII-lea si care apa doar cand nivelul apei coboara la...