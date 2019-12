Iohannis: Summitul NATO de la Londra a fost o reușită pentru România

Președintele Klaus Iohannis a făcut o declarație de presă la Cotroceni, pe tema discuțiilor de la summitul NATO, din Londra.

„NATO a ajuns la 70 de ani. Cea mai puternică alianță militară din toate timpurile a rezistat foarte bine timp de 70 de ani. Am avut discuții despre temele care s-au vehiculat și în spațiul public, împărțirea corectă a obligațiilor, viitorul NATO, probleme mai concrete. Este nevoie ca toată lumea să plătească mai mult pentru apărare. Vor fi tot mai mulți care vor aloca 2%. A doua chestiune, solicitările de a evalua strategia pe termen mediu și lung, cu toții am acceptat că NATO are nevoie de un proces de reflecție pentru a identifica o strategie foarte bună pentru viitorul NATO. Cine este inamicul nostru? Care este viitorul NATO? Cum trebuie să se relaționeze NATO la noile puteri mondiale? Așa cum este China, de exemplu” a spus președintele.

„Pot să spun că NATO este unită, puternică și are un viitor foarte bun” a mai precizat Klaus Iohannis.

„Am decis cu toții că și spațiul cosmic va face parte din planul de apărare al NATO. Am adus în discuție și planul de apărare al flancului estic. Acest summit a fost și o reușită pentru noi, pentru România, ne-am atins obiectivele cu care am mers acolo” a adăugat președintele Klaus Iohannis.

Deocamdată, România nu va avea o creştere de peste 2% din PIB pentru Apărare

Iohannis a mai spus că, „în această etapă”, România nu va avea o creştere de peste 2% din PIB pentru Apărare, precizând, însă, că acest lucru nu poate fi exclus ulterior.

„În această etapă, nu vom avea o creştere peste 2%, dar nu putem să o excludem pentru o etapă ulterioară”, a afirmat Iohannis, la Palatul Cotroceni, întrebat dacă ar putea fi alocat pentru Apărare un procent mai mare de 2% din PIB.

Şeful statului a susţinut că o astfel de alocare permite o creştere semnificativă a gradului de securitate a României.

„Noi ne dotăm, vom avea o Armată tot mai performantă, însă garanţia securităţii noastre naţionale stă în NATO şi în partenerul nostru strategic cel mai important, SUA”, a subliniat președintele.

Antena3 și AGERPRES