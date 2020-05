Ion Cristoiu: Medicii de familie – victimele Pandemiei

Captura Antena 3

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu semnalează situaţia dramatică în care se află medicii de familie după două luni de stare de urgenţă, timp în care, autorităţile nu le-au asigurat niciun fel de protecţie, în ciuda solicitărilor făcute şi a intervenţiei Avocatului Poporului.

Ion Cristoiu prezintă o scrisoare a medicilor de familie adresată autorităţilor la scurt timp după declararea stării de urgenţă în care aceştia cereau rezolvarea unor probleme urgente ale breslei, printre care dotarea cu echipamente şi materiale de protecţie. Scrisoarea publicată pe pagina de web a organizaţiei a atras atenţia Avocatului Poporului, Renate Weber, care le-a cerut precizări despre stadiul îndeplinirii acestor solicitări. Din răspunsul medicilor de familie transmis Avocatului Poporului reiese că nicio cerere nu fusese rezolvată.

Jurnalistul subliniază că, într-un dialog la cristoiuTv, Sandra Alexiu, preşedintele Asociaţiei Medicilor de familie Bucureşti-Ilfov, i-a spus că nici în momentul discuţiei, 7 mai 2020, doleanţele lor nu au fost îndeplinite. Sandra Alexiu a mai spus că medicii de familie au ajuns într-o situaţie dramatică din cauza epidemiei: au fost nevoiţi să-şi cumpere singuri materialele de protecţie, numărul de pacienţi a scăzut simţitor, ca şi câştigurile din care îşi întreţin cabinetele.

Prezentăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

“Invitata mea joi, 7 mai 2020, la cristoiuTv a fost Sandra Alexiu, preşedinte al Asociaţiei Medicilor de familie Bucureşti-Ilfov. Sandra Alexiu e un exemplu salutar de medic în România postdecembristă. E şefă la Asociaţia de Bucureşti din 2006. La început secretar al Asociaţiei şi mai apoi, din 2015, preşedinte. Cu toate acestea Sandra Alexiu n-a lăsat o clipă postul de medic de familie la Jilava, Ilfov, pe care-l ocupă din 1994, de 26 ani, adică.

Tema principală a dialogului de o oră nu putea fi alta decît situaţia medicilor de familie din Bucureşti şi din ţară în timpul Stării de urgenţă. Am ţinut să discut asta şi am făcut diligenţele necesare (prin Maria Ţoghină, deşi ulterior mi-am dat seama că aveam numărul doamnei doctor în agendă, de pe vremea cînd am făcut un interviu la una dintre emisiunile mele la un post tv pe care nu mi-l mai amintesc) pentru a fi invitata mea la cristoiutv (apropo, postul a atins 10000 de abonaţi pe YouToube!) după ce am luat cunoştinţă de un document. Un document despre care nu s-a făcut caz în presă, fie şi pentru că, în cele două luni de Pandemie, singurii doctori aflaţi în atenţia ziariştilor au fost cei din prima linie a luptei cu Virusul, deşi unii dintre ei n-au intrat în foc din simplul motiv că multe spitale pregătite prin renunţarea la spitalele obişnuite au fost şi sînt goale. Unii vor spune că aşa trebuia să fie. Dacă ne gîndim însă bine, transformarea spitalelor obişnuite în spitale aşteptînd inutil bolnavii de Coronavirus a costat statul român şi mai ales pacienţii români. În cele două luni de luptă cu Pandemia, dacă aveai ghinionul să faci un infarct nu te lua nimeni în seamă. Te întrebau dacă n-ai făcut infarct din cauza Coronavirus şi dacă ziceai că da te luau cu tărăboi mediatic şi te internau într-unul din spitalele pustii de pacienţi.

Documentul care mi-a atras atenţia e răspunsul Asociaţiei Medicilor de Familie din Bucureşti-Ilfov la adresa din 13 aprilie 2020 prin care Avocatul Poporului, sesizat . AMFB publicase în 15 martie 2020 pe pagina de web o scrisoare deschisă, adresată decidenţilor din domeniul medical, în care solicita rezolvarea a douăsprezece probleme cu care se confruntă medicii de familie în timpul stării de urgenţă. Cea mai importantă era cea de la punctul unu:

De remarcat excelenta prestaţie a Renatei Weber în funcţia de Avocat al Poporului. Domnia s-a autosesizat în urma unei scrisori postate de AMFB pe pagina sa de web. O scrisoare adresată decidenţilor din domeniul medical şi nu Avocatului Poporului. Avocatul Poporului e înainte de toate apărătorul drepturilor fundamentale ale omului. A făcut-o cu brio în perioada Stării de urgenţă riscînd atacuri suburbane de la politicieni, precum cel lansat de Rareş Bogdan, prim vicepreşedinte al partidului de guvernămînt. Intervenţia în cazul Medicilor de familie se înscrie în această luptă neobosită pentru libertăţile individuale puse la îndoială de regimul Klaus Iohannis în numele luptei împotriva noului Duşman de clasă, Coronavirusul.

Avocatul Poporului cerea AMFB să comunice . Instituţie serioasă AMFB răspundea „punctul pentru fiecare dintre solicitările noastre în scrisoarea deschisă menţionată”. Prin urmare, documentul trece în revistă solicitările de pe web urmate de starea rezolvării. Din cele 12 probleme, nici una nu era rezolvată. Prima problemă şi cea mai importantă ridicată de documentul de pe web era astfel prezentată în răspunsul dat Avocatului Poporului:

Arătînd că au fost primite cu titlul de donaţie de la firme particulare cîteva cutii de măşti, răspunsul preciza:

Nu am primit nicio ofertă de cumpărare cu preţuri dedicate a unor astfel de materiale, iar încercarea noastră de a ne dota s-a lovit de inexistenţa acestor materiale în depozite sau la furnizori ori redirecţionarea tuturor stocurilor acestora către spitale.>

Dialogul a avut loc joi, 7 mai 2020. De la Scrisoarea de web au trecut aproape două luni. Am întrebat-o pe Sandra Alexiu dacă pînă acum decidenţii au dat curs solicitărilor medicilor de familie. Nu, nu dăduseră curs. Astfel că medicii de familie au fost obligaţi să cumpere (evident cu mare greutate) din banii lor echipamentul necesar consultaţiilor de la cabinete în timpul Pandemiei. Sandra Alexiu mi-a dezvăluit că medicii de familie sînt la pămînt după două luni de Stare de urgenţă. Din cauza Pandemiei numărul de pacienţi a scăzut simţitor. Prin urmare, cîştigul din care se întreţine cabinetul s-a diminuat dramatic.

Am fost şi sînt un aprig susţinător al medicilor de familie. Am spus şi scris, ori de cîte ori a fost posibil, că medicii de familie sînt cei mai importanţi medici din România prin faptul că orice pacient trebuie să treacă mai întîi pe la ei. Sub acest semn joi, 7 mai 2020, am abordat cu Sandra Alexiu şi problemele medicilor de familie, una dintre cele mai importante fiind absenţa digitalizării din Sistem. Cînd am încheiat discuţia pe această temă, mi-a dat seama că răspunsurile interlocutoarei îmi erau cunoscute. Le primisem în urmă cu un deceniu, cînd făcusem cu ea interviul despre problemele de atunci ale medicilor de familie. Nici acum ele nu se rezolvaseră. Sînt sigur că dacă voi face peste 10 ani un interviu cu Sandra Alexiu despre problemele medicilor de familie răspunsurile vor fi cele din 7 mai 2020”.

