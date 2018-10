Jurnaliştii Emma Zeicescu şi Claudiu Popa au fost puşi sub acuzare pentru deţinere şi consum de droguri

Jurnaliştii Emma Zeicescu de la TVR şi Claudiu Popa de la Realitatea TV au fost puşi sub acuzare de procurorii DIICOT pentru săvârşirea infracţiunilor de deţinere şi consum de droguri, după ce au fost prinşi în luna august, la un festival de muzică, având asupra lor două ţigarete ce conţineau cannabis.



"Prin ordonanţa din data de 2.10.2018, procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii Zeicescu Emanuela şi Popa Claudiu Constantin, pentru săvărşirea infracţiunii de deţinere, fără drept, de droguri de risc, pentru consum propriu, faptă prev. de art. 4 alin. 1 din Legea nr. 143/2000 republicată. În fapt, s-a reţinut că, la data de 11.08.2018, în timp ce se aflau pe raza localităţii Buftea, la intrarea în spaţiul unde se desfăşura un festival de muzică, suspecţii Zeicescu Emanuela şi Popa Claudiu Constantin au deţinut, fără drept, droguri de risc pentru consum propriu, respectiv două ţigarete confecţionate artizanal ce conţineau cannabis în amestec cu tutun", se arată într-un comunicat al DIICOT transmis joi.



Iniţial, DIICOT a deschis în luna septembrie un dosar penal in rem în acest caz, însă procurorii au decis, la începutul lunii octombrie, să-i pună pe cei doi jurnalişti sub acuzare.http://www.agerpres.ro