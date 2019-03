Kip Thorne, laureat al Premiului Nobel pentru fizică în 2017, vine la Bucureşti

Kip Thorne, laureat al Premiului Nobel pentru fizică în 2017, consilier ştiinţific şi producător executiv al filmului "Interstellar: Călătorind prin Univers", va participa la o serie de evenimente, care vor avea loc vineri şi sâmbătă în Bucureşti.

Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, vineri, de la ora 11,00, Kip Thorne va vizita Academia Română, unde se va întâlni cu membrii forului şi cu studenţi ai Facultăţii de Fizică, iar de la ora 18,00, la Grand Cinema & More Băneasa Shopping City, va susţine conferinţa "Science Behind Interstellar".

"În prezentarea pe care acesta o va susţine în cadrul McCann/ Thiess Conferences, Kip Thorne le va vorbi pasionaţilor de astrofizică despre teoria cuantică a gravitaţiei, călătoriile în timp, găurile negre şi singularităţile spaţiului şi timpului", precizează sursa citată.

Sâmbătă, de la ora 11,00, laureatul Nobel va face o vizită la Institutul de Fizică de la Măgurele, unde este invitatul profesorului Nicolae Zamfir şi unde îi va cunoaşte pe cercetătorii români şi străini de la ELINP, discuţiile urmând să aibă ca temă explorarea Universului cu ajutorul undelor gravitaţionale.

În aceeaşi zi, de la ora 15,00, Kip Thorne se va întâlni, la Sala Polivalentă din Bucureşti, cu copiii prezenţi la finala Campionatului Naţional de Robotică "First Tech Challenge".

Kip Thorne a câştigat Premiul Nobel pentru contribuţiile ştiinţifice aduse la dezvoltarea cunoştinţelor legate de undele gravitaţionale şi este cel mai renumit savant la nivel global în ceea ce priveşte implicaţiile astrofizice ale teoriei relativităţii generale, formulate de Einstein. Celebrul fizician a fost consilier ştiinţific şi producător executiv al filmului "Interstellar: Călătorind prin Univers", producţie nominalizată la 5 premii Oscar şi care a câştigat o statuetă pentru Cele mai bune efecte vizuale.

