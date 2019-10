Klaus Iohannis a făcut anunţul: Ludovic Orban premier

Klaus Iohannis a făcut anunţul momentului, privind funcţia de premier. În urma consultărilor cu liderii politici, preşedintele Iohannis il propune pe Ludovic Orban pentru postul de premier.

"Acum puţine zile a trecut moţiunea de cenzură şi a căzut Guvernul pesedist. PSD a avut trei guverne care au dăunat României. PSD a inhibat dezvoltarea României şi ne-a ţinut pe loc. Acest lucru a fost constatat de toate partidele din Opoziţie şi în acest fel a fost posibilă moţiunea de cenzură. După consultările cu partidele politice parlamentare am tras concluzia pe care am spus-o şi după prima rundă de consultări, că se conturează un partid în jurul PNL. Am decis să desemnez premierul în persoana lui Ludovic Orban. Aşa este democratic corect, aşa se va întâmpla. Cred că trebuie instalat urgent noul guvern pentru a putea îndeplini câteva sarcini care sunt în aşteptare, organizarea alegerilor prezidenţiale, elaborarea proiectului de buget pentru 2020, închiderea bugetului pe anul 2019, dar şi multe alte lucruri aştept de la Guvernul Orban şi sunt convins că se vor strădui să pună pe picioare o guvernare de tranziţie de succes ".

Stire în curs de actualizare