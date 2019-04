Klaus Iohannis atacă din nou Executivul: PSD nu va construi noi spitale

Klaus Iohannis a venit cu un nou atac la adresa Guvernului. Președintele susține că PSD nu va construi noi spitale în România.

”Este Ziua Mondială a Sănătății, o zi care merită sărbătorită, dar care a fost transformată de decidenții guvernamentali într-un spectacol îndoielnic cu pedespe și controale demonstrative.

Cunosc foarte bine sistemul de sănătate din România. Am fost pacient în spitale publice din țară și știu cu ce se confruntă medicii și tot personalul din acest sistem. Am vizitat spitale publice și private și centre de cercetare medicală și am văzut oameni care lucrând în condiții precare încearcă să își facă bine meseria în ciuda piedicilor cu care se confruntă.

Aceștia sunt oameni către care îmi îndrept aprecierea și recunoștința”, a declarat Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis consideră "revoltător" faptul că ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, "a pornit o campanie mai degrabă de imagine decât una de informare prin spitalele din ţară".



"Agenda publică este acaparată de peste doi ani de problemele personale ale liderilor PSD certaţi cu justiţia, timp în care cetăţenii suferă tot mai mult de pe urma incompetenţei guvernanţilor. Este revoltător că ministrul Sănătăţii a pornit o campanie mai degrabă de imagine decât una de informare prin spitalele din ţară. Cum să mai creadă cineva că PSD chiar va construi noi spitale?", a declarat Iohannis, marţi, la Palatul Cotroceni, la ceremonia de decorare a unor spitale din ţară. AGERPRES