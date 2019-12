Klaus Iohannis, declarație la 30 de ani de la Revoluție: Vrem ca vinovații să fie aduși în fața justiției. Vrem dreptate!

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat duminică, la Ateneul Român, că vinovaţii de la Revoluţia din decembrie 1989 trebuie să fie aduşi în faţa justiţiei, şi a făcut un apel către toţi românii "să vorbească clar şi răspicat despre Revoluţia din decembrie 1989".



Şeful statului spune că "cel mai bun antidot împotriva uitării" este evocarea faptelor, şi acum şi totdeauna, precum şi protejarea şi îngrijirea memoriei eroilor noştri.



"Fac astăzi un apel către toţi români, cu ocazia marcării zilei victoriei Revoluţiei Române şi a libertăţii, să vorbim clar şi răspicat despre Revoluţia din decembrie 1989. Revoluţia anticomunistă a existat, la fel cum şi regimul comunist a mutilat destinul acestei ţări. Să lăsăm adevărul să iasă la lumină şi să nu-l ocolim. (...) Doar asumând cu claritate ce a fost bun, dar şi ce a fost şi rău, vom putea construi o ţară dreaptă. Am spus că vrem să ştim adevărul despre Decembrie 1989. Vrem ca vinovaţii să fie aduşi în faţa justiţiei. Vrem dreptate. Societatea noastră are nevoie să se vindece pentru că România normală, sigură, prosperă şi predictibilă are nevoie de adevăr. Generaţiile viitoare au nevoie de acest act de dreptate, pentru că doar din dreptate răsare spiritul liber", a declarat preşedintele la evenimentul organizat cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la Revoluţia Română din 1989.

