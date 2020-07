Klaus Iohannis: M-am bătut acolo pentru bani europeni

Președintele Klaus Iohannis a făcut un apel către autoritățile locale să pregătească proiecte pentru fonduri europene. „De asta m-am bătut acolo, la Bruxelles, pentru bani europeni, nu pentru mine, ci pentru România”, a spus el.

„La sosire în aeroport am avut și o întâlnire cu reprezentanții autorităților locale. (...) Am avut un mesaj clar: construiți proiecte pentru bani europeni. Știți că am negociat 80 de miliarde de euro, bani europeni, pentru România, bani care vor putea fi folosiți în următorii ani cu mare succes. I-am invitat să pregătească din timp proiecte pentru Craiova, pentru județ, pentru întreaga regiune - infrastructură, dezvoltare economică, dezvoltarea sistemului educațional, fiindcă acești investitori au nevoie de mână de lucru calificată și toate acestea pot fi făcute și vor fi făcute folosind prioritar bani europeni. De asta m-am bătut acolo pentru bani europeni, nu pentru mine, ci pentru România și pentru dezvoltarea României, pentru restartarea României”, a declarat la Craiova Klaus Iohannis.

El a mai spus că, în timpul vizitei la fabrica Ford, a văzut noul model Puma, cu care a făcut un test-drive.

„Mi-a plăcut mașina și cred că e important ca România să fie cunoscută pentru astfel de unități, astfel de uzine de mare succes. Nu e un secret pentru nimeni - industria de automotive, producția de mașini, e vitală pentru România. Nu numai că e vitală, însă se poate dezvolta încă foarte mult. Avem potențial. Acum vom avea și banii pentru a face investițiile care transformă România să fie mult mai atractivă pentru investitori”, a adăugat șeful statului.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la finalul summitului UE de la Bruxelles, că România a obținut o sumă impresionantă, 79,9 miliarde de euro, bani care vor fi folosiți pentru a reface infrastructura din țară.

