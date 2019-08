Klaus Iohannis: „PSD a dus România aproape de eșec”

Preşedintele Klaus Iohannis, prezent, sâmbătă, în Piaţa Universităţii, la campania de strângere de semnături pentru susţinerea candidaturii sale la alegerile prezidenţiale, a afirmat că are nevoie de un semnal de susţinere din partea românilor şi a subliniat că statul 'trebuie reconfigurat', întrucât 'PSD a dus România aproape de eşec'.



"Am început împreună cu PNL campania de strângere de semnături. Foarte multă lume şi sunt bucuros că începem cu dreptul această acţiune. Sper să vină cât mai mulţi români şi să semneze pentru candidatura mea. Am nevoie de acest semnal din partea românilor, vreau să continuăm împreună. Este important în acest moment să subliniez 'împreună', fiindcă împreună trebuie să reconfigurăm statul român. PSD a dus România aproape de eşec. Este clar: aşa nu se mai poate, trebuie să reconstruim aproape tot. Suntem dispuşi, sunt dispus, ştiu cum trebuie să facem şi sunt convins că după alegerile parlamentare, fie la termen sau poate chiar anticipate, voi coagula o echipă puternică din PNL, din alte partide de Opoziţie, cu care să începem să facem România normală, să facem România bine", a susţinut Iohannis în mijlocul susţinătorilor.



El a făcut referire şi la protestul anunţat în Piaţa Victoriei.



"10 august - acum un an s-a întâmplat ceva ce a început foarte frumos. Românii au venit să demonstreze paşnic, după aceea am intrat într-una din marile tragedii post-decembriste. Guvernul pesedist şi-a atacat propriii cetăţeni cu bâte, gaze lacrimogene, români care au demonstrat paşnic au fost atacaţi de Guvernul României. Eu nu-mi doresc să se mai întâmple aşa ceva niciodată", a declarat şeful statului.



El a adăugat că evenimentele din urmă cu un an trebuie elucidate şi şi-a exprimat speranţa că Guvernul se va abţine la protestul de sâmbătă de la acţiuni de forţă.



"Trebuie să vedem cine a dat comanda politică pentru aşa ceva, ceva inimaginabil, şi îmi doresc tare mult că dacă astăzi are loc o manifestare de comemorare a ce s-a întâmplat anul trecut să fie frumoasă, paşnică şi sper foarte mult ca de data aceasta Guvernul să se abţină de la acţiuni de forţă şi să nu facă decât ceea ce trebuie să facă, să păstreze ordinea cu calm", a arătat Iohannis.

Agerpres