Klaus Iohannis: România se distinge prin cea mai redusă rată europeană de achiziţie de carte

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat marţi, la sesiunea festivă a Academiei Române dedicată Zilei Culturii Naţionale, că România se distinge prin cea mai redusă rată europeană de achiziţie şi lectură de carte şi că aşteaptă din partea Guvernului să pună în aplicare cu eficienţă legea în baza căreia 2019 a fost declarat Anul Cărţii.

"În ultimii ani, din păcate, România se distinge prin cea mai redusă rată europeană de achiziţie şi lectură de carte. Pe fondul acestei situaţii, am apreciat declararea prin lege a anului 2019 drept Anul Cărţii ca o iniţiativă bună şi aştept din partea Guvernului să o pună în aplicare cu eficienţă. Să dăm culturii în acest an o acţiune concertată, coerentă, în favoarea lecturii şi a cărţii", a spus şeful statului.

Preşedintele a adus un elogiu tuturor celor care, în anul Centenarului Marii Uniri, au promovat cultura română în faţa publicului din ţară şi din străinătate, adăugând că Ziua Culturii Naţionale le este în primul rând dedicată lor.

"Premiile şi aplauzele primite de creatorii şi artiştii români în 2018 au demonstrat, din nou, că România este un partener valoros în dialogul dintre civilizaţii. Prin bogăţia şi diversitatea culturii şi patrimoniului nostru, adevăraţi piloni ai identităţii naţionale, ca şi prin operele tinerelor generaţii de artişti, România adaugă marii simfonii universale, an de an, noi expresii şi armonii", a arătat Iohannis.

Potrivit acestuia, cultura română a avut un rol esenţial în evoluţia spre modernitate a ţării noastre, iar începând cu a doua jumătate a secolului XIX, prin contribuţia elitelor, România s-a înscris, "inclusiv cultural, pe o traiectorie occidentală", care a coincis cu împlinirea aspiraţiilor noastre naţionale.

Preşedintele a menţionat că Sezonul cultural româno-francez, Festivalul ''Enescu'' şi Festivalul Europalia sunt mari proiecte culturale internaţionale cărora în acest an le acordă Înaltul Patronaj. Iohannis a reliefat totodată că limba română a constituit, "începând cu Veacul Luminilor, argumentul şi temelia aspiraţiei" la unitate naţională şi progres social.

"Înainte de a fi concretizarea unei viziuni politice şi de a se materializa ca rezultat al angajamentului popular, unitatea naţională s-a înfăptuit prin limba română. Pentru carte şi limbă au trudit şi s-au jertfit dascăli, istorici, poeţi şi scriitori români, dar, fapt remarcabil, chiar şi cărturari de alte etnii. Academia Română, acum mai bine de 150 de ani, şi-a asumat un rol fundamental în acest proces de cultivare a limbii, în care rămâne şi astăzi principalul responsabil", a spus el.

Iohannis a mai subliniat că Ziua Culturii Naţionale trebuie să fie pentru autorităţi un bun prilej de a a-şi asuma, responsabil, momentele fundamentale, valorile constitutive şi deschiderile modernităţii româneşti europene.

"Celebrarea culturii naţionale în anul 2019, când se împlinesc 30 de ani de la Revoluţia din Decembrie 1989, nu poate face abstracţie de rolul pe care arta şi artiştii şi-l asumă, din ce în ce mai pregnant, pentru un stat al integrităţii şi responsabilităţii, pentru o societate a libertăţii şi toleranţei. (...) O Românie educată, într-o Europă mai coezivă, mai apropiată de cetăţenii săi, este cea care îşi preţuieşte creatorii şi îşi protejează patrimoniul cultural. Dincolo de viziuni economice şi instituţionale, proiectele de viitor ale României, ca parte a Uniunii Europene, trebuie să fie şi 'proiecţii' culturale, pentru că doar cultura defineşte locul comun al valorilor şi intereselor care ne unesc", a mai declarat şeful statului.

Iohannis a făcut referire şi la cultura română în contextul european şi al valorilor pe care le promovează UE.

"Europa în care cred trebuie să-i mobilizeze şi să-i motiveze pe cei care văd cetăţenia europeană ca o expresie şi garanţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Este aceeaşi Europă care îi inspiră şi îi însufleţeşte pe cei care văd spiritul european ca o nepreţuită moştenire primită de la Cervantes şi Leonardo da Vinci, de la Lamartine şi Chopin, de la Beethoven şi Enescu. Sunt convins că acesta este şi proiectul european în care se regăseşte, pe drept şi cu cinste, cultura română", a afirmat Klaus Iohannis.

Înaintea sesiunii festive, Klaus Iohannis a depus o coroană de flori la statuia lui Mihai Eminescu, aflată în parcul din faţa Ateneului.

