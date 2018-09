Klemm: Femeile sunt direct afectate de diferenţele şi excluderea din mediul digital

Femeile sunt direct afectate de diferenţele şi excluderea din mediul digital, a declarat, luni, la deschiderea "Digital Romania International Forum", ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Hans Klemm.



Cea de-a treia ediţie a "Digital Romania International Forum" are ca temă "Women Leadership in Industry 4.0".



"E tema potrivită la momentul potrivit", a punctat diplomatul şi a vorbit despre costurile pe care inegalitatea de gen le implică.



Klemm a subliniat că "datorită progresului făcut în domeniul accesului la tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, o tânără dintr-o ţară în curs de dezvoltare îşi poate începe o carieră de programator cu un smartphone sau îşi poate clădi propria afacere".



"Dar există încă provocări în viitor. Potrivit Forumului Economic Mondial, femeile reprezintă doar 26 la sută din forţa de muncă din domenii Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematică în ţările dezvoltate. Diferenţele de gen din domeniile legate de tehnologie sunt chiar mai mari în ţări cu venituri mici sau medii, care ar putea beneficia şi mai mult de angajaţi în plus în domeniul tehnologiei", a afirmat el.



Cifrele arată, a mai spus diplomatul, că "femeile sunt direct afectate de diferenţele şi excluderea din mediul digital. În termeni globali, femeile cu acces la internet sunt cu 12% mai puţine decât bărbaţii".



"Această diferenţă există în lumea întreagă, dar este şi mai mare în ţări în curs de dezvoltare", a adăugat el.



Mai mult, a menţionat Klemm, "studiile arată că egalitatea de gen înseamnă o economie înţeleaptă".



"Potenţialul neexploatat al femeilor este o oportunitate pierdută de creştere economică şi dezvoltare pe care lumea nu şi-o poate permite", a mai afirmat acesta. AGERPRES