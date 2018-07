Kovesi: Modul brutal în care se forţează modificarea legilor penale ne arată că vor protecţie

Laura Codruţa Kovesi a declarat luni că "modul brutal" în care se forţează modificarea legilor penale arată faptul că, în prezent, voinţa politică nu este pentru o Justiţie eficientă, ci pentru o blocare a anchetelor.



"Episodul de astăzi nu este o înfrângere. Modul brutal în care se forţează modificarea legilor penale ne arată că vor protecţie pentru trecut, pentru prezent şi pentru viitor. După şase ani la conducerea Parchetului General şi cinci ani, o lună şi 24 de zile în funcţia de procuror-şef al DNA vă spun: nimic nu poate fi pus în balanţă faţă de continuarea acestei lupte. Căci această luptă este una pentru apărarea societăţii faţă de infractori periculoşi. Sistemul judiciar trece printr-un moment dificil. Toţi ştim asta, pentru că am văzut ce mai rămâne din legile penale. Am văzut cu toţii forma adoptată în Parlament în ceea ce priveşte Codul penal şi Codul de procedură penală, am făcut şi noi observaţii, a făcut şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi CSM şi, nu în ultimul rând, şi poate cel mai important, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Este de bun simţ să observăm că voinţa politică în acest moment nu este pentru o Justiţie eficientă, ci este pentru o blocare a anchetelor şi pentru blocarea Justiţiei", a spus Kovesi, în cadrul unei declaraţii de presă. AGERPRES