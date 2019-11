La mulți ani, domnule președinte Emil Constantinescu, sănătate și viață lungă!

Fostul preşedinte Emil Constantinescu a fost sărbătorit la împlinirea vârstei de 80 de ani, într-un eveniment care a avut loc la Ateneul Român, în prezenţa Custodelui Coroanei, Margareta, a principelui Radu, a sute de colaboratori, colegi şi prieteni.



Alături de fostul şef al statului s-au aflat reprezentanţi ai Academiei Române, ai mediului universitar, membri ai corpului diplomatic străin acreditat la Bucureşti, reprezentanţi ai cultelor, foşti deţinuţi politici.





Evenimentul, organizat de Fundaţia Română pentru Democraţie, a cuprins proiecţia unui film cu secvenţe relevante din activitatea fostului preşedinte, un concert al Cameratei Regale, precum şi lansarea volumului "Emil Constantinescu 80 - Om de ştiinţă. Om de stat. Mărturii".

Emil Constantinescu a făcut un apel la reconciliere naţională, dar şi la un efort pentru revenirea elitelor în prim planul vieţii politice şi sociale româneşti.



"Sunt profund mişcat de prezenţa la Ateneul Român a atâtor personalităţi, mai ales a unor oameni care mi-au fost apropiaţi în momentele cele mai grele ale vieţii mele. Cred că în această seară este de datoria celor care mai suntem în viaţă ca, prin mărturisirea noastră, să lăsăm o mărturie pe baza căreia să se poată scrie o istorie adevărată care până acum nu s-a scris. (...) Nu este important unde trăieşti, ci cum trăieşti", a afirmat fostul preşedinte.



El a făcut o incursiune scurtă în viaţa sa, amintind de educaţia pe care a avut norocul să o primească, dar şi de relaţiile speciale care i-au marcat parcursul vieţii cu personalităţi precum Regele Mihai, Corneliu Coposu, părintele Arsenie Papacioc, părintele Constantin Galeriu, foşti deţinuţi politici.

"Regele Mihai nu a fost singurul din ţările comuniste care a fost alungat sau exilat, dar şi-a trăit viaţa într-o asemenea demnitate încât a rămas un model moral", a punctat Constantinescu.



Prezent la eveniment, preşedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, l-a caracterizat pe Emil Constantinescu drept un preşedinte atipic în şirul şefilor de stat de după 1989.



"Emil Constantinescu a fost singurul preşedinte care provine din mediul academic autentic şi din postura de rector universitar, singurul care s-a afirmat într-un domeniu de prestigiu. El nu a fost demnitar înainte de a fi preşedinte sau şeful vreunui partid politic. Profesorul Emil Constantinescu nu a avut anterior experienţă politică (...), nici obişnuit cu compromisurile compromiţătoare, dar a dorit înainte de toate binele românilor şi nu al partidelor politice", a argumentat Pop.

Un omagiu pentru activitatea fostului şef de stat a fost adus, la Ateneul Român, de Petru Lucinschi, fost preşedinte al Republicii Moldova în perioada 1997 - 2001, care a amintit că România acelor vremuri se afla la răscrucea unor evenimente internaţionale complicate, cărora a trebuit să le facă faţă.



"România era în proces de aplicare a democraţiei adevărate şi, în condiţiile acestea, trebuia să ai tărie de caracter, să fii înţeles de popor. (...) Dumneavoastră aţi reuşit să introduceţi acest echilibru. La hotare erau nişte evenimente foarte serioase, dar România a ieşit cu demnitate din acestea", a subliniat fostul preşedinte moldovean.



Momente mai puţin cunoscute din activitatea fostului preşedinte al României au fost rememorate de Dorin Marian, fost consilier prezidenţial pe probleme de securitate naţională.

"Chestiile care păreau dramatice pe vremea aia acum par banale şi normale. Zilele şi nopţile pe care le-am petrecut cu preşedintele în sediul Ministerului de Interne, când cu marşul minerilor, acum mi se par normale. Telefonul generalului Degeratu la ora 2,00 noaptea care îmi spunea: 'acum cinci minute ruşii ne-au cerut survol peste România, să ducă echipament şi trupe în Serbia, trebuie să îl trezim pe preşedinte'. Eu îi spun generalului Degeratu: 'chestia cu trezitul e cea mai uşoară, că probabil nu doarme la ora asta, dar care e recomandarea?'", a povestit, între altele, Dorin Marian.



Prof. dr. Dumitru Constantin Dulcan a dezvăluit cum a fost elevul Emil Constantinescu, cu care a fost coleg de liceu: "Emil Constantinescu era construit dintr-o altă plămadă faţă de ceilalţi, era sobru, rezervat, bine educat. În toţi anii de liceu s-a situat în fruntea celor mai buni elevi şi a excelat la limbile franceză şi română".



Lansarea volumului "Emil Constantinescu 80 - Om de ştiinţă. Om de stat. Mărturii" de către Fundaţia Română pentru Democraţie şi Forumul Academic Român a avut loc în foaierul Ateneului Român, cartea fiind prezentată de fostul preşedinte al Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu.

Domnule preşedinte, până acum obiceiul era următorul: dumneavoastră scriaţi o carte, iar noi eram invitaţi să vorbim despre ea. De data aceasta, rolurile s-au schimbat puţin: noi am scris o carte şi tot noi vorbim despre ea. (...) E o plăcere şi un semn de preţuire şi de dragoste pentru dumneavoastră. (...) Am trecut alături de dumneavoastră prin etapele făuririi democraţiei în România, am parcurs împreună pieţele simbol: Piaţa Universităţii, Piaţa Victoriei, Piaţa Revoluţiei. Am făcut eforturi alături de dumneavoastră să trecem România de la economia planificată la capitalism fără să avem vreo carte după care să învăţăm. Pentru mulţi dintre noi, SRL însemna, înainte de Revoluţie, săptămâna redusă de lucru. După 1990 am învăţat că înseamnă 'societate cu răspundere limitată'. Am învăţat împreună trecerea de la regimul totalitar la democraţie şi nu a fost uşor. Am avut alături de noi un om care ne-a călăuzit prin forţa exemplului său moral - Corneliu Coposu. (...) Toate aceste lucruri pe care noi le-am trăit împreună se regăsesc în această carte de mărturisiri, care are nu mai puţin de 128 de autori. Acesta este darul pe care vi-l facem noi astăzi, în semn de recunoştinţă pentru Emil Constantinescu, un om de stat", a afirmat Călin Popescu-Tăriceanu.



Printre cei prezenţi la evenimentul de la Ateneul Român s-au aflat fostul premier Victor Ciorbea, academicianul Eugen Simion, fostul purtător de cuvânt al preşedintelui Constantinescu, Răsvan Popescu. De asemenea, s-au aflat alături de Emil Constantinescu la aniversare Sandra Pralong, Irina Cajal, Varujan Vosganian, Marius Oprea, Corina Chiriac, Dan Grigore, foşti demnitari ai Cabinetelor Ciorbea şi Radu Vasile.