La protestul de astăzi din Piaţa Victoriei, organizatorii estimează că vor participa 250.000 de oameni

DIANA OROS

Un protest de amploare este anunţat pentru sâmbătă în Piaţa Victoriei din Capitală, la un an de la manifestaţiile antiguvernamentale ale diasporei din 10 august, soldate cu intervenţia în forţă a jandarmilor.



Potrivit unui comunicat al Primăriei Capitalei, manifestaţia este organizată de Tomescu Tommy Joul în calitate de reprezentant al Grupului de Acţiune Civică Diaspora pentru România. Cererea a fost aprobată pentru aproximativ 250.000 de persoane.



Jandarmeria Capitalei susţine că organizatorii au comunicat faptul că protestul din Piaţa Victoriei începe la ora 14,00 şi se desfăşoară până la ora 22,15.



Pe paginile de socializare au fost create mai multe evenimente dedicate protestului.



Astfel, pe pagina de Facebook "Diaspora revine Acasă! 10 August 2019, TOŢI în Piaţa Victoriei!" oamenii sunt chemaţi la manifestaţie încă de la primele ore ale dimineţii.



"A mai rămas foarte puţin până la 10 August 2019. Aproape nimic nu s-a schimbat, cu excepţia faptului că Dragnea a intrat la puşcărie. În continuare, însă, îi avem pe Tăriceanu, Dăncilă, Şerban Nicolae, Nicolicea, Iordache, Pleşoianu, iar lista poate continua. În continuare, dosarul 10 August este nerezolvat, ba mai mult a fost mutat la DIICOT, acolo unde PSD şi-a pus omul de încredere în urmă cu aproximativ un an jumătate. Tocmai din cauza acestor lucruri, pe 10 August 2019 ne vedem din nou în Piaţa Victoriei. În urma discuţiilor cu mai multe persoane implicate, acesta va fi programul general al protestului din 10 august: 1) adunarea începe încă de la primele ore ale dimineţii în Piaţa Victoriei; 2) la ora 17,00 ne mutăm cu toţii în Piaţa Revoluţiei, la sediul MAI, de unde la ora 19,00 va începe un marş spre Piaţa Victoriei. Traseul marşului este următorul: ora 19,00 - plecare de la sediul MAI, din Piaţa Revoluţiei - sediul DIICOT (Calea Griviţei) - Guvern (pe Calea Victoriei). Sunt în jur de doi kilometri, iar timpul estimat este de jumătate de oră", se spune în anunţul de pe Facebook.



În paralel cu manifestaţia din Piaţa Victoriei, de la ora 17,00 se va organiza un protest de mai mici dimensiuni în faţa sediului Ministerului de Interne din Piaţa Revoluţiei, de unde oamenii vor pleca, la ora 19,00, în marş spre Piaţa Victoriei.



"La MAI sunt vinovaţii principali pentru violenţele din 10 August 2018 şi tot aici s-a creat acel plan diabolic împreună cu şefii din Jandarmerie şi alte structuri. La ora 19,00 plecăm în MARŞUL DREPTĂŢII spre Guvern, prin faţa sediului DIICOT, unde se instrumentează acum dosarul 10 August. NU UITAŢI, tot de la MAI (fostul CC al PCR) a pornit Revoluţia din 89' care ne-a scăpat de regimul dictatorial şi tot de aici trebuie să aflam adevărul şi desecretizarea jurnalului de luptă, iar vinovaţii, Carmen Dan, Cucoş, Paraschiv, Cazan, să răspundă în faţa Justiţiei!", scrie pe o altă pagină de Facebook.



La protestul din Bucureşti şi-a anunţat prezenţa şi pianistul german Davide Martello, cunoscut pentru reprezentaţiile susţinute în mai multe zone de conflict din lume.



"Îmi pare rău că trebuie să îmi anulez concertele următoare din Germania. Este un protest mare pe 10 august în Bucureşti împotriva corupţiei din România. Anul trecut, în cadrul unei manifestaţii paşnice similare, poliţia a folosit gaze lacrimogene împotriva propriului popor. Vreau să îi ajut de această dată, astfel încât să se poată ascunde în spatele pianului meu în cazul în care poliţia foloseşte din nou gaze lacrimogene", spune Davide Martello pe pagina sa de Facebook.



Proteste sunt anunţate şi în alte oraşe din ţară, la Iaşi, Constanţa, Cluj-Napoca, Satu Mare, Craiova, Braşov, Sibiu, dar şi în străinătate, la Roma, Milano, Paris şi în alte capitale europene unde trăiesc grupuri mari de români.



Pe 10 august vor fi organizate şi alte acţiuni dedicate românilor din străinătate.



Astfel, românii din diaspora care se întorc în ţară vor fi întâmpinaţi la frontieră de peste 100 de voluntari ai comunităţii Declic, care îi vor informa despre votul prin corespondenţă. Voluntarii vor împărţi peste 50.000 de pliante şi vor oferi detalii despre cum pot vota la alegerile prezidenţiale, fără să mai stea la cozi.



Campania Comunităţii Declic se derulează vineri şi sâmbătă în aeroporturile din Iaşi, Cluj şi Bucureşti, la vama Borş şi Nădlac.



De asemenea, echipele Declic vor fi sâmbătă în Centrul Vechi al Capitalei şi în Piaţa Victoriei, unde vor împărţi pliante cu informaţii utile despre votul prin corespondenţă şi explicaţii în şapte paşi despre procedurile pe care trebuie să le facă românii din străinătate pentru a se înregistra pe site-ul alegerilor din diaspora.



În plus, de la ora 18,00, echipa Declic va amplasa în faţa Muzeului Antipa un plic gonflabil uriaş, unde vor fi împărţite pliante şi vor fi oferite informaţii despre votul prin corespondenţă, pe care românii aflaţi în diaspora îl pot exercita la alegerile prezidenţiale din luna noiembrie.



Jandarmeria Capitalei a anunţat că, din raţiuni de siguranţă, participanţii la protest sunt rugaţi să nu deţină bagaje sau genţi voluminoase şi să se îndepărteze de persoanele sau grupurile care au intenţia de a periclita buna desfăşurare a evenimentelor.



Brigada Rutieră a Capitalei va dispune restricţionarea temporară a traficului rutier pe arterele din jurul Pieţei Victoria.



Pentru asigurarea măsurilor de prevenire, monitorizare şi gestionare a eventualelor situaţii de urgenţă care pot apărea pe timpul manifestaţiei, IGSU va avea dislocate, în teren, echipaje de intervenţie specifice stingerii incendiilor şi acordării asistenţei medicale de urgenţă.



În această săptămână, în două rânduri ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a făcut apel la participanţii la protestul anunţat pentru data de 10 august să manifesteze în mod paşnic şi respectând legea. El a subliniat că România este un stat european, în care cetăţeanul are dreptul să se exprime în mod liber. AGERPRES