Leo de la Strehaia, eliberat din arest şi plasat sub control judiciar

Un magistrat de la Judecătoria Sectorului 1 a respins vineri cererea procurorilor de arestare preventivă a lui Leo de la Strehaia, pe numele real Ion Stelică Mihai, urmând ca acesta să fie eliberat şi plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, într-un dosar în care este cercetat pentru înşelăciune.



Potrivit hotărârii instanţei, Leo de la Strehaia are mai multe interdicţii, printre care şi obligaţia de a nu părăsi teritoriul României.



"În baza art. 227 alin. 1 C.proc. pen., respinge propunerea de arestare preventivă, formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, ca neîntemeiată. În baza art.227 alin. 2 raportat la art. 211 alin. 1 şi art. 215 ind. 1 C. proc. pen. dispune luarea măsurii controlului judiciar faţă de inculpaţii: Mihai Ion Stelică, Boldeanu Viorel, pe o durată de 60 zile, începând cu data de 19.07.2019 şi până la data de 16.09.2019 inclusiv. În baza art. 215 alin. (1) C. proc. pen. impune inculpaţilor respectarea următoarelor obligaţii, pe durata măsurii: a) să se prezinte la organul de urmărire penală, judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se afla cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la secţia de poliţie în a cărei circumscripţie îşi au domiciliul în fapt inculpaţii, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat", se arată în decizia instanţei.



Instanţa a mai dispus punerea în libertate a lui Leo de la Strehaia, acesta fiind reţinut joi pentru 24 de ore. Decizia instanţei nu este însă definitivă şi poate fi atacată cu apel.



Leo de la Strehaia, fiul acestuia şi un alt bărbat sunt acuzaţi de procurori că au indus în eroare reprezentanţii unei firme, determinându-i să le livreze 150 aparate de climatizare, pentru care lăsau garanţie bilete la ordin emise de societăţi controlate de aceştia prin interpuşi selectaţi din rândul persoanelor cu o condiţie materială precară, neavând intenţia să achite contravaloarea mărfii.



Valoarea prejudiciului estimată în cauză este de 300.000 lei.

