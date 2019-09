Liviu Dragnea și cei doi copii ai săi au primit interdicție de a intra în SUA

Liviu Dragnea a primit interdicţie de intrare în SUA, pentru implicare în acţiuni de ''corupţie semnificativă'', a anunţat joi într-un comunicat Departamentul de Stat al SUA.



Interdicţia este valabilă şi pentru cei doi copii ai săi, Valentin Ştefan Dragnea şi Maria Alexandra Dragnea.



Potrivit dispoziţiilor aplicabile ''în cazurile în care secretarul de stat are informaţii credibile conform cărora oficiali ai unor guverne străine au fost implicaţi în (fapte de) corupţie semnificativă, aceste persoane şi membrii lor de familie nu sunt eligibili pentru intrare în SUA'', motivează Departamentul american de Stat această decizie.



''Legea solicită de asemenea secretarului de stat să desemneze public sau privat oficialii în astfel de situaţii şi pe membrii lor de familie'', mai precizează comunicatul, citat de Agerpres.



''Acţiunea de astăzi transmite un semnal puternic că SUA sunt angajate în combaterea corupţiei şi în sprijinirea statului de drept în România'', se menţionează în încheiere.

”Secretary Michael R. Pompeo is publicly designating the former Speaker of the Romanian Chamber of Deputies, Liviu Nicolae Dragnea, due to his involvement in significant corruption. This designation is made under Section 7031(c) of the Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, 2019 (Div. F, P.L. 116-6). Section 7031(c) provides that, in cases where the Secretary of State has credible information that officials of foreign governments have been involved in significant corruption, those individuals and their immediate family members are ineligible for entry into the United States.

The law also requires the Secretary of State to publicly or privately designate such officials and their immediate family members. In addition to the designation of Mr. Dragnea, the Secretary is also publicly designating Mr. Dragnea's two children, Valentin Ştefan Dragnea and Maria Alexandra Dragnea.

Today's action sends a strong signal that the United States is committed to fighting corruption and supporting the rule of law in Romania” - este comunicatul de presă al Departamentul de Stat al SUA.