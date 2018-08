Loteria Română: Noi extrageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc

Reportul la categoria I a jocului 6/49 va fi, duminică, de peste 2,76 milioane de lei (peste 593.000 de euro), în timp ce la Noroc va depăşi 677.600 de lei (peste 145.400 de euro)



Loteria Română a acordat la tragerile loto de joi, 16 august, 16.801 câştiguri în valoare totală de 723.531,58 lei.



Potrivit sursei citate, la jocul Joker, categoria I, este in joc un report în valoare de peste 1,53 milioane lei (peste 330.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 860.000 de lei (peste 187.500 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 314.400 lei (peste 67.400 de euro).



De asemenea, la jocul Loto 5/40 se consemnează, la categoria I, un report în valoare de peste 91.000 de lei (peste 19.600 de euro), iar la Super Noroc, la aceeaşi categorie, este în joc un report in valoare de peste 87.000 de lei (peste 18.600 de euro).



Pe de altă parte, Loteria anunţă că, până pe 26 august, Caravana Loto 6/49 călătoreşte prin ţară pentru a-i premia pe cei care joacă acest joc.



Astfel, în cadrul Caravanei Loto 6/49, ce va ajunge, la fiecare sfârşit de săptămână, şi pe Litoral, Loteria Română acordă 300 de premii în valoare totală de 300.000 de lei. AGERPRES