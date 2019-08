Loteria Română: Report de peste 3,12 milioane de euro la Joker şi de un milion de euro la 6/49

Reportul la categoria I a jocului Joker depăşeşte 14,75 milioane lei (peste 3,12 milioane euro), în timp ce, la Loto 6/49, reportul este de peste 4,70 milioane lei (aproximativ 1 milion de euro), informează Loteria Română.



La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3 milioane lei (peste 638.000 de euro), iar la Noroc Plus, la aceeaşi categorie, este în joc un report în valoare de peste 19.500 de lei.



La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 67.000 de lei, iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 39.700 lei.



La tragerea Joker de duminică, 25 august, la categoria a II-a s-au înregistrat două câştiguri a câte 41.074,04 lei.



Unul dintre biletele norocoase, câştigător la categoria a II-a a jocului Joker a fost jucat la agenţia 10-072 din judeţul Buzău şi a fost completat cu o schemă redusă cod 34 (9 variante). Pe lângă premiul de categoria a II-a, posesorul biletului norocos a obţinut şi un câştig de categoria a IV-a şi două câştiguri de categoria a VI-a, în total 41.454,32 lei.



Cel de-al doilea bilet norocos a fost jucat la agenţia 73-066 din sector 3, Bucureşti, şi a fost completat cu două variante la Joker şi o varianta la Noroc Plus. Pe lângă premiul de categoria a II-a, posesorul biletului norocos a mai obţinut şi un câştig de categoria a VI-a, în total 41.104,62 lei. AGERPRES