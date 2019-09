Loto 6/49, 22 septembrie 2019. Numerele câștigătoare la extragerile de duminică

Numere Loto 6/49 22 septembrie 2019. Loteria Romana a organizat duminica, 22 septembrie 2019, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,70 milioane lei (peste 1,62 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,09 milioane lei (peste 230.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 16,30 milioane lei (peste 3,43 milioane euro), in timp ce reportul categoriei I la Noroc Plus este peste 48.300 lei (peste 10.100 euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 446.000 lei (peste 94.200 euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 59.000 de lei (peste 12.400 de euro).

Numerele extrase de duminică, 22 septembrie, 2019

Loto 6/49 25 24 27 17 29 20

Joker 23 29 10 17 26 + 14

Loto 5/40 30 19 40 25 35 12

Noroc 5 0 9 0 9 6 0

Super noroc 8 1 4 9 5 9

Noroc plus 6 4 8 0 1 0