Loto 6/49 din 1 noiembrie 2018. Rezultatele Tragerilor Loto 1 noiembrie 2018. Numerele câștigătoare de joi, 1 noiembrie, 2018

Loto 6/49 din 1 noiembrie 2018. Joi, 1 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la ultimele trageri loto ale lunii octombrie Loteria Romana a acordat 19.107 castiguri in valoare totala de 1.432.836,42 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 11,25 milioane lei (peste 2,4 milioane euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1 milion de lei (peste 226.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 225.000 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza, la categoria I, un report in valoare de peste 162.000 de lei (aproximativ 35.000 de euro).

La Super Noroc, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 147.000 de lei (peste 31.500 de euro).