Loto 6/49 din 12 august 2018. Rezultatele Tragerilor Loto 12 august 2018. Numerele câștigătoare de duminica, 12 august 2018

Loto 6/49 din 12 august 2018. Duminica, 12 august, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 9 august, Loteria Romana a acordat 11.936 de castiguri in valoare totala de 510.713,31 lei.

Tragerile loto de duminica, 12 august, vor avea loc incepand cu ora 17:00 si vor fi transmise inregistrat, pe TVR1, in cadrul emisiunii „Lozul cel Mare”, incepand cu ora 00:00

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,19 milioane lei (peste 472.800 de euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 678.000 de lei (peste 146.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 1,26 milioane lei (peste 272.300 de euro) iar la categoria a II-a reportul este in valoare de peste 801.500 de lei (peste 172.600 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 268.400 de lei (peste 61.600 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 26.000 de lei (peste 5.500 de euro) iar la Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 93.500 de lei (peste 20.100 de euro).