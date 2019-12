Loto 6/49 din 31 decembrie 2019. REZULTATE LOTO 31 decembrie 2019. Numere câştigătoare Tragerile Loto SPECIALE de Anul Nou

Rezultate Tragerile Loto SPECIALE de Anul Nou. Loteria Română a organizat Tragerile Loto SPECIALE de Anul Nou de marți 31 decembrie 2019, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

EXTRAGERE SPECIALA „LOZUL ANULUI NOU"

Marti, 31 decembrie a.c., are loc, de asemenea, extragerea pe baza de lozuri necastigatoare „Lozul Anului Nou". Pentru aceasta s-au pus in joc 2 castiguri constand in cate un autoturism. Aceasta extragere va fi transmisa, de asemenea, in direct, pe postul de televiziune Romania Tv, in cadrul emisiunii „ROMÂNII AU NOROC".

Câștigătorii celor două autoturisme sunt:

GHINEA MARICEL - Tecuci

STOICA ANTONETA - Găești

NUMERELE EXTRASE luni, 31 decembrie 2019

Loto 6/49 25 16 5 46 35 6

Loto 6/49 suplimentară 14 17 24 8 21 1

Joker 27 16 17 7 31 + 17

Joker suplimentar 2 44 27 12 33 + 5

Loto 5/40 33 21 29 1 23 39

Loto 5/40 suplimentar 10 29 23 33 30 1

Noroc 7 4 5 5 1 8 7

Super noroc 8 5 1 7 3 2

Noroc plus 9 2 2 2 6 4