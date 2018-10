Loto 6/49 din 4 octombrie 2018. Rezultatele Tragerilor Loto 4 octombrie 2018. Numerele câștigătoare de joi, 4 octombrie 2018

Loto 6/49 din 4 octombrie 2018. Joi, 4 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile de duminica, 30 septembrie, Loteria Romana a acordat 16.736 de castiguri in valoare totala de 856.147,19 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,71 milioane lei (peste 1,6 milioane euro) iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de aproximativ 775.000 lei (peste 166.000 de euro).

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 3,35 milioane lei (peste 720.000 de euro) iar la Noroc Plus se inregistreaza, la aceeasi categorie, un report in valoare de peste 96.000 de lei (peste 20.700 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 59.400 de lei (peste 12.700 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 123.400 de lei (peste 26.400 de euro).