Ludovic Orban: Sancțiuni pentru nepurtarea măștii după 16 mai!

Premierul Ludovic Orban a admis, luni, că va exista o sancțiune pentru nepurtarea măștii după data de 16 mai, dar că lucrurile trebuie să se dezvolte gradual, iar oamenii să se obișnuiască cu purtatul măștii,

„Nu cred că va fi necesar controlul prețului măștilor, avem 23 de producători autorizați, ne-am organizat ca pe lângă importurile ce se fac de către companiile private, să asiguram pătrunderea pe piață a unei cantitați suficiente de măști. Avem în vedere achiziționarea de măști de către Ministerul Educației. Pregătim un act normativ ca să asigurăm un număr de maști pentru persoanele vulnerabile. Cu siguranță va exista o sancțiune, lucrurile trebuie să se dezvolte gradual, trebuie ca oamenii să se obișnuiască cu purtatul măștii, iar angajatorii trebuie să asigure măști”, a declarat premierul la Digi 24.

Premierul a adăugat că într-o discuție cu reprezentații HORECA a avansat ideea deschiderii teraselor din 1 iunie, în cazul în care nu va apărea o creștere semnificativă a numărului de infectări cu coronavirus. „Am avut o discutie cu reprezentatntii HORECA, am spus ca daca intre 15 mai si 1 iunie nu ne vom confrunta cu o crestere semnificativa a numarului de cazuri, e posibil sa se deschida terasele. In restaurante nu poti sa folosesti masca si, neexistand aceasta forma de protectie, persoanele pot transmite virusul. Exista un risc epidemiologic foarte mare in evaluarea facuta de specialisti”.

Premierul a spus că, din 16 mai, se deschid magazinele alimentare, farmaciile, cabinetele stomatologice, curatatoriile chimice. Se vor redeschide centrele de infrumusetare, se redeschid anumite activitati in domeniul sportului, in special cantonamentele organizate, dar că vor fi restricționate în continuare acele activitati care reclama prezenta unui numar mare de oameni atat in spatii inchise cat si deschise.

„Vreau sa spun ca majoritatea romanilor au fost corecti si au respectat regulile, contez pe capacitatea lor de a determina comportament corect chiar si pentru cei care nu respecta regulile. Nu se pot impune reguli fara ca cei care nu le respecta sa nu fie pedepsiti. Incercam sa ii ajutam sa se fereasca de infectare. A nu purta masca intr-un mijloc de transport nu te afecteaza doar pe tine, ci si pe ceilalti. Am incredere ca Parlamentul va vota proiectul de lege, astfel incat MAI sa aiba din nou la dispozitie posibilitatea de a-i sanctiona pe cei care nu respecta regulile”, a spus Orban.

(sursa: Mediafax)