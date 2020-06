Lupta statului cu noul coronavirus - soluții concrete și nu prea

În contextul răspândirii la nivel global a virusului Sars Cov 2, a cărui combatere a devenit o prioritate la nivel mondial, impusă chiar de Organizația Mondială a Sănătății, cei mai renumiți specialiști, experți în epidemiologie, virusologie, medicină inovativă, reprezentanți ai Guvernului, reprezentanți ai societății civile și reprezentanți ai domeniului farmaceutic din România s-au întâlnit online, pentru a face un bilanț al implicării țării noastre, în lupta cu noul coronavirus și pentru a stabili care sunt prioritățile pentru perioada următoare.

Țara noastră a demarat mai multe proiecte și inițiative care fac parte din răspunsul european comun la pandemia de coronavirus, însă societatea civilă spune că aceste soluții nu se văd, deoarece statul nu a fost prea transparent în ceea ce privește proiectele de cercetare pentru studiul noului coronavirus SARS COV-2.

"În calitate de exponenţi ai societăţii civile, am solicitat instituţiilor statului, implicate, de asemenea, în criza Covid, o cooperare transparentă deoarece şi la nivelul instituţiilor de stat s-au dezvoltat nişte proiecte tot pentru cunoaşterea noului virus. Noi am adus în atenţie ceea ce am identificat ca fiind propuneri de impact şi am cerut, în acelaşi timp, să primim aceleaşi informaţii şi să vedem care este stadiul proiectelor selectate de instituţiile de stat, în speţă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru că ei au avut un astfel de proiect, cu 2 apeluri, ambele deschise în luna aprilie”, a declarat Lăcrămioara Frăsineanu, din partea Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu.

”Societatea civilă a acţionat prin diverse mecanisme pentru combaterea pandemiei, inclusiv redirecţionare de fonduri şi dotarea unităților medicale cu echipamente. Vă asigur de aprecierea mea şi a organizaţiei pe care o reprezint, şi îi felicit pe cei care au fost şi sunt în continuare în linia întâi, medici şi farmacişti, care sunteţi în bătaia puştii. Ca reprezentant al societăţii civile aş dori să subliniez rolul pe care societatea civilă l-a avut şi îl are în continuare prin efortul comun, cerut chiar de OMS pentru combaterea noului virus și pentru a susţine eficienţa actului medical în această pandemie”, a mai declarat aceasta.