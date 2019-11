Made in RO: creativitate şi nostalgie cu branduri româneşti

Cutii de bomboane Suchard, detergentul Deval Lux, litografii Guban, afişe mobilizatoare pentru clasa muncitoare, jucării de la Metaloglobus... Până pe 24 noiembrie, la ARCUB, în Capitală, expoziţia „Made in RO: muzeu temporar de publicitate și branduri românești” oferă nu doar o incursiune plină de culoare în istoria reclamelor de la noi, ci dă şi indicii pline de farmec despre evoluţia societăţii româneşti.

Mărcile autohtone, designul lor, modul în care li se făcea reclamă spun, şi ele, povestea unei naţiuni. Ce produse cumpărau românii în urmă cu peste o sută de ani? Ce branduri erau apreciate în perioada interbelică şi cum erau ele promovate – dar în cea comunistă? Câte au mai rămas astăzi şi de ce ne trezesc atâtea amintiri?

La ARCUB, în renovatul Han Gabroveni, electrocasnicele, cosmeticele, reclamele la ciorapi sau la motoreta Mobra capătă un suflu nou şi devin obiecte de studiu. Arată transformările din domeniul economic şi cultural, schimbările de stil şi de mentalităţi. Fiecare încăpere e dedicată unei epoci: atenbelică, interbelică, comunistă, postcomunistă. Şi mai e încăperea centrală, care cuprinde un fel de „best of” şi unde se ţin conferinţele pe teme de interes: de la „Publicitatea trece mai întâi prin stomac” la „Portretul femeii în advertising”.

Conferinţe şi ateliere

Iniţiativa aparţine Asociaţiei Escu, iar evenimentul este la a doua ediţie – pentru că a avut mare priză la public. Anul acesta, tinerii entuziaşti de la Escu, provenind din industria creativă, au adus nu atât tipărituri publicitare, cât foarte multe obiecte, din mai multe colecţii private. Tot o premieră este şi programul de conferinţe, la fel şi atelierele creative organizate cu câteva licee, în care elevii sunt învăţaţi să construiască un brand de la zero.

Andreea Dănescu, iniţiatorul proiectului, ne spune că, de la deschidere până acum – adică de la începutul lunii noiembrie – muzeul a înregistrat deja câteva mii de vizitatori. În mod surprinzător, majoritatea tineri. Au fost şi părinţi cu copii: „Micuţii erau foarte amuzaţi de jucăriile din perioada comunistă, ziceau că-s un pic cam urâţele faţă de cele actuale, din comerţ – iar asta dădea naştere unor dialoguri foarte interesante. Părinţii îşi explicau copilăria, iar cei mici întrebau la ce folosesc anumite obiecte, care nu mai sunt acum în uz sau care au căpătat o nouă înfăţişare”, adaugă Andreea.

Un microcosmos cultural

De unde nostalgia pentru brandurile de altădată? „Am descoperit, făcând documentarea pentru proiect, că publicitatea în sine este un soi de microcosmos cultural, în care poţi să găseşti uzanţele cumpărătorilor români din toate timpurile”, spune Andreea. „Publicitatea oferă nişte fragmente antropologice despre societatea românească, în descursul mai multor etape, şi e foarte interesantă, de exemplu, trecerea de la capitalismul din perioada antebelică la cel din perioada interbelică sau de la acesta din urmă la producţia de masă din perioada comunistă – cum s-a făcut etatitizarea şi cum s-a schimbat toată paradigma, inclusiv a comunicării brandurilor respective”.

Mulţi asociază anumite branduri cu perioada copilăriei – mai ales că muzeul temporar are o încăpere specială dedicată jocurilor şi jucăriilor. „Copilăria în sine e o zonă confortabilă, în care lumea se întoarce mereu cu plăcere”, spune Andreea.

Radiografia unui popor

Muzeul Made in RO face, într-un fel, şi radiografia noastră, ca popor: „Arată că suntem foarte creativi – se vede asta mai ales din publicitatea antebelică şi interbelică, care e de-o splendoare greu de egalat”, spune Andreea. „Mai pune în evidenţă faptul că suntem un neam plin de umor, căruia îi place să se joace cu clişeele, dar să le şi încalce. Şi mai arată că am avut o industrie puternică şi spirit antreprenorial.”

Expoziţia contrazice mitul cum că în perioada comunistă nu se făcea publicitate. „E complet greşit! Am avut nişte ilustratori senzaţionali, cu machete publicitare care sfidau inclusiv propaganda comunistă – şi din breasla cărora s-au format primii creativi din anii ’90”.

Asociaţia Escu are în plan să găsească o casă permanentă pentru diversele colecţii private de acest gen din ţară. „În momentul acesta, muzeul brandurilor e unul din cele mai vizitate în Bucureşti. Înseamnă că oamenii au nevoie de o zonă de redescoperire a trecutului, care asigură şi legătura cu contemporanul.”

„De ce suntem nostaligici? Pentru că, în trecut, se fabrica foarte mult Made in RO, iar acum suntem consideraţi Made in China sau Made in Turkey. Pentru mine a fost efectiv un prilej de mândrie să răstorn produsele şi să văd că sunt fabricate în România”

Andreea Dănescu, Asociaţia Escu

