Mama Luizei Melencu, dezamăgită după întâlnirea de la Cotroceni: A zis că o să fim ajutaţi

Georgeta Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani dispărută în luna aprilie la Caracal, a afirmat vineri, după întâlnirea cu Andrei Muraru, unul dintre consilierii preşedintelui Klaus Iohannis, că i s-a promis ajutor.

„M-a afectat discuţia. Chiar am plâns, (...) discutând despre caz. (...) Am zis exact ce mi s-a întâmplat, că totul a plecat cu stângul de prima dată”, a declarat ea, la plecarea de la Palatul Cotroceni.

Georgeta Melencu a fost întrebată dacă i s-a promis ajutor. „O să vedem pe parcurs. (...) A zis că o să fim ajutaţi, cu siguranţă”, a arătat mama Luizei.

Miercuri, preşedintele Klaus Iohannis a declarat că un consilier prezidenţial o va primi, vineri, la Palatul Cotroceni, pe mama Luizei Melencu, fata pe care Gheorghe Dincă a mărturisit că a ucis-o.

„Am rugat pe un coleg consilier prezidenţial să o primească pe doamna Melencu vineri”, a spus şeful statului la Palatul Cotroceni.

Roxana Ciucă, reporter Antena 3, a povestit care a fost prima reacție a mamei Luizei în momentul în care a ieșit din Palatul Cotroceni: „Mi-a spus așa: «Doamnă, nu am vrut să spun la televizor pentru că mie îmi este rușine de rușinea lor. Când am ieșit din biroul domnului consilier, i-am dat o poză cu fata mea. I-am spus luați-o și dați-o domnului președinte pentru că nu are copii și nu ne înțelege, de asta nici nu ne-a primit». Luni Luiza făcea 19 ani. Și mama ei spunea că nu știe dacă să-i facă un tort sau să-i aprindă o lumânare”.

