Mama unui vietnamez ce lucra în România aşteaptă să vadă dacă fiul se numără printre morţii de la Essex

Neliniştea era tot mai mare duminică pentru familiile unor migranţi din Vietnam care aşteptau să vadă dacă apropiaţii lor se numără printre cei 39 de morţi descoperiţi miercuri într-un camion cu cadavre în apropiere de Londra, printre rudele citate de agenţia France Presse fiind şi mama unui vietnamez care lucra în România şi voia să plece în Marea Britanie şi de la care femeia nu a mai primit veşti de câteva zile.



Arestat la scurt timp după descoperirea camionului într-o zonă industrială din Essex, la circa 30 de kilometri de capitală britanică, şoferul a fost pus sub acuzare, în special pentru omoruri din culpă.



Deşi primele informaţii lăsau să se înţeleagă faptul că cei 31 de bărbaţi şi opt femei găsiţi morţi erau chinezi, au apărut îndoieli când numeroase familii vietnameze au spus că se tem ca printre victime să nu se numere apropiaţi ai lor.



Există suspiciuni că majoritatea victimelor ar proveni din sate sărace din centrul Vietnamului, unde tot mai mult familii dezvăluie detalii despre ultimele mesaje schimbate cu apropiaţii lor.



Astfel, Le Minh Tuan spune că nu mai are veşti despre fiul său Le Van Ha de când acesta i-a trimis un mesaj pe Facebook în urmă cu circa o săptămână în care era scris: "Sunt pe punctul de a mă urca într-o maşină spre Marea Britanie. Voi contacta familia când voi ajunge în Anglia. Pa pa".



Era cu două zile înainte de descoperirea camionului frigorific.



"Nu am mai primit nicio veste de la el de atunci", a declarat pentru AFP Le Minh Tuan, cu ochii roşii de la plâns.



"Sunt sigur că el era în acel camion. Tot ce văd este cadavrul fiului meu", a spus bărbatul, care trăieşte în satul Yen Hoi din provincia Nghe An.



Tânărul de circa 30 de ani părăsise Vietnamul în iunie, lăsând în urmă doi băieţi şi o fată. El încerca să ajungă în Marea Britanie prin Turcia, Grecia şi Franţa.



Le Van Ha spera să găsească de muncă în Marea Britanie pentru a rambursa 30.000 de dolari (27.000 de euro) către traficanţi, precum şi 8.500 de dolari împrumutaţi pentru a-şi construi casa.



"A plecat pentru a-şi plăti datoriile şi a trimite bani pentru o viaţă mai bună pentru copiii săi", a declarat tatăl său în lacrimi, strângându-şi nepoţii în braţe.



Mama lui Vo Ngoc Nam, de 28 de ani, spune că nu mai are veşti de la fiul său, care lucra în România şi care intenţiona să plece în Marea Britanie.



"Sunt mai multe zile de când aştept neliniştită veşti, dar nu am primit nimic", a declarat ea pentru AFP.



Mai mulţi localnici s-au adunat pentru slujbă şi pentru a se ruga pentru cele 39 de victime.



Poliţia din Essex spune că vrea să accelereze procesul de identificare a amprentelor digitale ale persoanelor găsite în camion, afirmând în acelaşi timp că acest proces va necesita timp.



Numeroşi migranţi pleacă din regiunile sărace din centrul Vietnamului în căutarea unei vieţi mai bune în Europa.



Ei încearcă deseori să ajungă în Marea Britanie pentru a lucra a lucra inclusiv în ferme ilegale de cultivare de canabis, în speranţa de a câştiga bani rapid.



Cinci persoane au fost arestate până în acest moment în ancheta din Marea Britanie.



Premierul Vietnamului, Nguyen Xuan Phuc, a dispus o investigaţie privind traficul cu vietnamezi în străinătate, în contextul informaţiilor terifiante conform cărora majoritatea victimelor tragicului incident din Marea Britanie, unde au fost găsite 39 de cadavre într-un camion, ar fi vietnamezi, au relatat sâmbătă media de stat.

AGERPRES