Managerul Spitalului Floreasca: Neacordarea îngrijirilor medicale în timpul programului de lucru este un lucru grav

Managerul Spitalului Floreasca, Ionuţ Negoi, a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, că reprezintă "un lucru grav" neacordarea îngrijirilor medicale în timpul programului de lucru.



El a făcut această afirmaţie în contextul în care mai mulţi medici, asistenţi medicali şi infirmiere de la Spitalul Floreasca au anunţat luni, printr-un comunicat de presă, că întrerup activitatea, urmând să asigure asistenţa doar pentru urgenţele "majore".



Negoi a spus că nu are cunoştinţă că vreun medic din unitatea medicală ar fi refuzat să opereze.



"Cum a precizat şi domnul doctor Bogdan Opriţa, purtătorul de cuvânt al spitalului, am vorbit de o scrisoare de protest, nu de un protest. Altfel, sigur că rolul spitalului este să îşi îngrijească pacienţii şi sigur că, merită accentuat, libertatea de opinie fiecare om o are. În timpul programului de lucru, neacordarea îngrijirilor medicale este un lucru grav. Eu cred că colegii mei, care altfel şi-au tratat pacienţii foarte bine, vor continua să o facă la fel de bine în continuare. Nu am avut cunoştinţă de vreun medic care a refuzat să opereze şi nu mi-a fost semnalat de vreun pacient că nu i-a fost acordat tratamentul", a explicat Ionuţ Negoi.

AGERPRES