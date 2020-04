Marcel Vela, despre violențele din ultimele zile: Au fost zece acțiuni, foarte vizibile

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat miercuri seara că infracțiunile cu violență au scăzut în acest an comparativ cu anii trecuți, iar despre violențele înregistrate în ultimele zile a spus că au fost „foarte vizibile, dar nu foarte multe”.

„Am făcut o comparație cu anii 2019, 2018, 2017 și 2016, așadar ultimii patru ani. În 2020 au fost cele mai puține infracțiuni la nivel național și cele mai puține infracțiuni cu violență”, a spus ministrul la TVR.

Referitor la violențele înregistrate în ultimele zile, Marcel Vela a precizat că acestea au fost „foarte vizibile, dar nu foarte multe”.

„Sunt infracțiuni care au fost foarte vizibile, dar să știți că nu au fost foarte multe. În prima zi, sâmbătă, au fost doar trei, la care ne-am autosesizat în urma postărilor de pe rețelele sociale și la care am fost imediat prezenți, am luat măsuri și sunt cercetări penale în derulare. Duminică au fost cinci acțiuni, care au fost anchetate în urma sesizărilor la numărul 112, iar luni au fost doar două, tot sesizări la 112. Așadar, au fost doar 10 acțiuni sâmbătă, duminică și luni, acțiuni de impact mediatic, dar care, se întâmplau și în alți ani. În acest an noi am fost mai fermi pentru că a fost pusă în pericol și sănătatea publică”, a mai declarat Marcel Vela.

Mai multe conflicte de stradă au avut loc în zilele de Paști, în București, Hunedoara sau Brașov. Inspectorul general al Poliţiei Române, chestor principal Liviu Vasilescu, anunța luni că peste 20 de persoane au fost reținute și au fost aplicate, în aceste cazuri, peste 50 de sancțiuni, iar cercetările continuă.

(sursa: Mediafax)