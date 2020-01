Marcel Vela: Patru noi elicoptere SMURD vor fi operate de piloţi cu experienţă, chemaţi din rezervă

Patru noi elicoptere SMURD vor fi operate de piloţi cu experienţă, chemaţi din rezervă, a anunţat, luni, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, într-o declaraţie de presă susţinută în prezenţa şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.



"Am o veste bună pentru locuitorii din zona Moldova, Banat, Oltenia şi Dobrogea. Am luat legătura cu piloţi rezervişti din cadrul Inspectoratului General de Aviaţie care au ieşit la pensie odată cu legea care a deschis uşa foarte larg pentru angajaţii ministerului şi au acceptat să revină în sistem. Doresc să le mulţumesc, sunt eroi, sunt patrioţi care au răspuns prezent la chemarea ministrului pentru a-şi face datoria faţă de ţară, pentru că ţara are nevoie de ei. Din acest motiv, respectul meu trebuie adus aici în faţa opiniei publice domnului general Ioan Cristinel, comandor Neculai Chiriţă, comandor Emil Bucurescu şi comandor Puiu Ştefan", a declarat Vela.



El a adăugat că toţi cei patru piloţi au peste 1.000 de ore de zbor şi pot îndeplini condiţia de comandant de aeronavă SMURD, astfel încât elicopterele SMURD din Iaşi, Arad, Craiova şi Constanţa să poată executa misiuni de noapte pentru salvarea pacienţilor sau celor accidentaţi.



"Putem anunţa cetăţenii că, în acest semestru, vor opera şi cele patru elicoptere de la aeroport către aeroport. Pe lângă cele din Târgu Mureş şi Bucureşti, iată vom avea şase aeronave disponibile pentru a acoperi teritoriul României", a afirmat Marcel Vela.



Potrivit ministrului, cei patru piloţi îşi vor începe activitatea de la 1 februarie şi vor putea efectua misiuni inclusiv pe timp de noapte.



"În condiţiile în care avem aeronave, vom avea şi piloţi, de la 1 februarie vor fi angajaţi, vor parcurge etapele de pregătire şi vor executa şi misiuni de noapte, inclusiv, pentru a ajuta pacienţi care au nevoie de transplant, pe lângă, evident, serviciile de urgenţă pentru pacienţi şi accidentaţi - aceste elicoptere de la Iaşi, Arad, Craiova, Bucureşti, Constanţa şi Târgu Mureş sunt în slujba cetăţenilor", a explicat Vela.



El a mai vorbit despre o iniţiativă normativă, prin care toate oraşele şi municipiile din România să poată avea posibilitatea să-şi amenajeze locuri de aterizare şi decolare autorizate de Autoritatea Aeronautică, care să corespundă din punct de vedere tehnic inclusiv pentru decolări şi aterizări de noapte.



"Am discutat cu domnul ministru Nicolae Ciucă şi vom prezenta Guvernului un memorandum pentru complementaritatea celor două ministere, adică acolo unde IGA execută misiuni de poliţie de frontieră sau de ordine publică şi, dacă în momentele respective piloţi care sunt autorizaţi să zboare pe SMURD sunt prinşi în misiuni de salvare de vieţi, atunci aeronave militare şi piloţi ai MApN vin în sprijinul MAI, ceea ce de altfel fac şi acum, în situaţia în care avioanele noastre sunt în reparaţie sau în revizie şi MApN asigură transport intern sau extern pentru pacienţi", a spus Marcel Vela.



Secretarul de stat Raed Arafat a arătat, la rândul său, că medicii care asigură în acest moment servicii de urgenţă pe elicopterele şi pe avioanele SMURD vor putea să îşi continue activitatea şi pe timpul nopţii, atunci când o aeronavă devine disponibilă.



"În acest moment, medicul care este de serviciu 12 ore poate să fie de gardă, să continue sau să vină altul în locul lui să asigure garda pe elicopter în cursul nopţii. Nu mă aştept să avem probleme în judeţele în care urmează să funcţioneze şi noaptea elicopterele", a declarat Arafat.



În ceea ce priveşte salarizarea medicilor şi piloţilor care asigură urgenţele, el a pledat pentru plata acestora pe orele de gardă şi nu separat pentru orele de zbor, pentru a nu mai exista riscul ca unele decizii de deplasare cu aeronavele să fie luate pentru a beneficia de plata acestor ore.



"Această propunere a fost de mai multe ori discutată, (...) o să avem sprijinul, am înţeles, să o implementăm şi pentru medici şi pentru piloţi, ceea ce înseamnă o siguranţă mai mare şi o atractivitate, pentru că înseamnă că eşti de serviciu pe elicopter, primeşti această sumă indiferent ce se întâmplă şi asta va încuraja medicii şi asistenţii medicali să facă acest lucru, dar şi piloţii", a indicat Arafat.

