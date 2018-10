Marele premiu la Joker a fost câștigat de un bucureștean

S-a castigat premiul de categoria I la Joker. Biletul norocos a costat doar 8,5 lei si i-a adus posesorului acestuia un castig total in valoare de peste 4 milioane lei



La tragerea Joker de duminica, 14 octombrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 3.840.971,39 lei (peste 824.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 72-054 din sectorul 2, Bucuresti si a fost completat cu doua variante simple la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de numai 8,5 lei. Pe langa premiul de categoria I, posesorul biletului norocos, a castigat si premiul de categoria a II-a, in valoare de 204.866,33 lei (aprox. 44.000 de euro), valoarea totala a castigului obtinut fiind de 4.045.837,72 lei (peste 868.000 de euro).



Ultima data, premiul de categoria I la Joker s-a castigat in data de 02.08.2018 si a fost in valoare de 20.573.472,67 lei (peste 4,45 milioane lei), cel mai mare premiu din istoria acestui joc.



Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor loto, castigatorul are la dispozitie 90 de zile de la data tragerii pentru a-si revendica castigul.